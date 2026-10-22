Удари РФ, морози та видобуток газу: "Нафтогаз" прорахував 24 сценарії зими

Група "Нафтогаз" підготувала 24 сценарії проходження опалювального сезону з урахуванням можливих російських атак, температури та обсягів власного видобутку газу. Для кожного з варіантів компанія визначила окремий алгоритм дій.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення виконувача обов'язків голови правління "Нафтогазу" Сергія Федоренка.

Про підготовку до опалювального сезону Федоренко розповів під час онлайн-брифінгу з послами України в різних країнах світу.

Кожен із 24 сценаріїв враховує три ключові фактори: інтенсивність російських ударів по енергетичній та газовій інфраструктурі, погодні умови протягом зими та обсяги власного видобутку газу.

Для кожного варіанта розвитку ситуації в "Нафтогазі" підготували алгоритми реагування.

"Нафтогаз" шукає додаткові ресурси за кордоном

Окремим напрямом підготовки залишається робота з міжнародними партнерами для залучення фінансування на закупівлю газу, захист та відновлення пошкодженої інфраструктури.

Федоренко навів як приклад співпрацю з Норвегією, яка вже надала компанії грантову допомогу на закупівлю додаткових обсягів газу.

"Продовжуємо спільну роботу з міжнародними партнерами, щоб забезпечити додаткові ресурси для захисту й відновлення інфраструктури та закупівлі газу", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" шукає грантове фінансування для закупівлі додаткових обсягів газу. Серед інших пріоритетів компанії — резервне обладнання, відновлення пошкоджених об'єктів та диверсифікація маршрутів постачання.