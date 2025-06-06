Украина и Норвегия продлили "транспортный безвиз" до конца года: почему это важно

Либерализация грузовых перевозок — "транспортный безвиз" между Украиной и Норвегией будет действовать до 31 декабря 2025 года с возможностью автоматического продления. Это означает, что перевозка грузов между странами, а также транзит, остаются возможными без специальных разрешений, если грузовик соответствует стандарту "Евро-5" или выше.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минразвития.

Договоренность была достигнута 5 июня на заседании Смешанной комиссии между Министерством развития общин и территорий Украины и Министерством транспорта Норвегии.

"Мы работаем, чтобы создавать больше условий как для наших перевозчиков, так и экономики в целом. "Транспортный безвиз" именно об этом – об усилении экономических связей, экономии ресурсов и эффективности бизнеса", – заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Чтобы воспользоваться условиями либерализации перевозок у водителя на борту грузовика, должен быть сертификат, подтверждающий класс экологичности его транспортного средства.

Впервые Украина договорилась о "транспортном безвизе" с Норвегией в августе 2023 года. Таким образом, это уже второе продолжение решения, позволяющее выполнять перевозку без разрешений.

Кроме того, в апреле 2025 года автоматически был продлен "транспортный безвиз" между Украиной и ЕС. Это позволяет и дальше выполнять перевозки без необходимости в разрешениях для каждой страны в отдельности. В общем, либерализация перевозок пока доступна с 35 государствами, включая страны Евросоюза.