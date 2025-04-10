"Транспортный безвиз" между Украиной и ЕС продлен до конца 2025 года

Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Европейским Союзом, известное как "транспортный безвиз", продлено до 31 декабря 2025 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины по результатам встречи с румынской делегацией.

Отмечается, что это решение стало возможным благодаря эффективной реализации Соглашения, его положительному влиянию на экономику обеих сторон и эффективному мониторингу его выполнения.

"Перевозки автомобильным транспортом между Украиной и ЕС сегодня имеют решающее значение для экономической устойчивости нашего государства, ведь именно по дорогам мы экспортируем товары с добавленной стоимостью и импортируем необходимые грузы. Самое главное, что Соглашение положительно влияет на обе стороны", — отметил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, благодаря транспортному безвизу экспорт дорогами в Евросоюз вырос на 42%, а импорт автомобильным транспортом в Украину на 37%.

Что известно о "транспортном безвизе"

Напомним, что Украина и ЕС подписали соглашение о "транспортном безвизе" 29 июня 2022 года. Договоренность упраздняет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок в государства ЕС, а также позволяет избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Традиционно Соглашение действует один год. В июне 2024 годаона была продлена в третий раз еще на один год – до июня 2025 года. Тогда одним из условий обновленного Соглашения стала автоматическая пролонгация до конца 2025 г. в случае отсутствия негативного влияния на стороны Соглашения и отсутствия нарушений.