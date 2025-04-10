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“Транспортний безвіз” між Україною та ЄС продовжено до кінця 2025 року

вантажівка
Фото: Freepik

Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом, відома як “транспортний безвіз”, продовжена до 31 грудня 2025 року. 

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Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України за результатами зустрічі з румунською делегацією.

Зазначається, що це рішення стало можливим завдяки ефективній реалізації Угоди, її позитивному впливу на економіку обох сторін та ефективному моніторингу її виконання.

“Перевезення автомобільним транспортом між Україною та ЄС сьогодні мають вирішальне значення для економічної стійкості нашої держави, адже саме дорогами ми експортуємо товари з доданою вартістю та імпортуємо необхідні вантажі. Найголовніше, що Угода позитивно впливає на обидві сторони", - зауважив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, завдяки “транспортному безвізу” експорт дорогами до Євросоюзу зріс на 42%, а імпорт автомобільним транспортом до України на 37%. 

Що відомо про "транспортний безвіз"

Нагадаємо, що Україна та ЄС підписали угоду про "транспортний безвіз" 29 червня 2022 року. Домовленість скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень в держави ЄС, а також дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Традиційно Угода діє один рік. У червні 2024 року вона була продовжена втретє ще на один рік – до червня 2025 року. Тоді однією з умов оновленої Угоди стала автоматична пролонгація до кінця 2025 року у разі відсутності негативного вплину на сторони Угоди та відсутність порушень.

Автор:
Світлана Манько