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Україна і Норвегія продовжили "транспортний безвіз" до кінця року: чому це важливо
Лібералізація вантажних перевезень — "транспортний безвіз" між Україною та Норвегією діятиме до 31 грудня 2025 з можливістю автоматичного продовження. Це означає, що перевезення вантажів між країнами, а також транзит, залишаються можливими без спеціальних дозволів, якщо вантажівка відповідає стандарту "Євро-5" або вище.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінрозвитку.
Домовленість була досягнута 5 червня під час засідання Змішаної комісії між Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством транспорту Норвегії.
"Ми працюємо, щоб створювати більше умов як для наших перевізників, так і економіки в цілому. "Транспортний безвіз" саме про це – про посилення економічних зв’язків, економію ресурсів та ефективність бізнесу", – заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Щоб скористатись умовами лібералізації перевезень у водія на борту вантажівки має бути сертифікат, що підтверджує клас екологічності його транспортного засобу.
Уперше Україна домовилась про “транспортний безвіз” з Норвегією у серпні 2023 року. Таким чином, це вже друге продовження рішення, що дозволяє виконувати перевезення без дозволів.
Крім того, у квітні 2025 року автоматично було продовжено "транспортний безвіз" між Україною та ЄС. Це дозволяє і надалі виконувати перевезення без потреби у дозволах для кожної країни окремо. Загалом, лібералізація перевезень наразі доступна з 35 державами включно з країнами Євросоюзу.