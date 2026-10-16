Украина меняет подход к фортификациям: что предусматривает стратегия до 2028 года

Кабмин одобрил Стратегию инженерного оборудования оборонных рубежей до 2028 года и план реализации на 2026-2028 годы. Документ предусматривает согласованное планирование строительства фортификаций, цифровой учет сооружений и усиление защиты логистических путей от дронов.

Как пишет Dilo, об этом сообщило Минобороны.

Единый подход к оборонным рубежам

Стратегия подразумевает совместное планирование инженерных работ Силами обороны и государственными органами. Планы будут корректироваться в зависимости от боевой обстановки и военных.

"Главная цель - это защита наших военнослужащих и гражданских", - отметил министр обороны Евгений Хмара.

Документ включает строительство и содержание фортификаций, обустройство инженерных заграждений, использование современных материалов и средств маскировки, создание резерва строительных материалов и инженерного имущества. Отдельное направление – усиление защиты логистических маршрутов от беспилотников.

Как будут контролировать состояние фортификаций

Для учета оборонных сооружений планируется развивать единую цифровую геоинформационную платформу на основе существующих систем, в частности DELTA. Она будет содержать данные о расположении и состоянии объектов, их паспортах и фотографиях.

Это должно помочь отслеживать выполнение работ, определить потребности в ремонте и восстановлении и распределять ресурсы.

Операционный план определяет меры, сроки выполнения, ответственные и показатели результативности. Минобороны будет координировать мониторинг реализации стратегии, а Генеральный штаб соответствующую работу органов военного управления.

По данным оборонного ведомства, финансирование предусмотрено в пределах средств государственного и местных бюджетов на год, а также из других источников, разрешенных законодательством.

ранее сообщалось, что в Украине ускорят обустройство оборонных рубежей в приграничных районах. Изменения касаются территорий вдоль границы с Россией и Беларусью и должны сократить задержки при выполнении оборонных работ.