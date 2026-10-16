Україна змінює підхід до фортифікацій: що передбачає стратегія до 2028 року

Кабмін схвалив Стратегію інженерного обладнання оборонних рубежів до 2028 року та план її реалізації на 2026–2028 роки. Документ передбачає узгоджене планування будівництва фортифікацій, цифровий облік споруд і посилення захисту логістичних шляхів від дронів.

Як пише Dilo, про це повідомило Міноборони.

Єдиний підхід до оборонних рубежів

Стратегія передбачає спільне планування інженерних робіт Силами оборони та державними органами. Плани коригуватимуть залежно від бойової обстановки й потреб військових.

"Головна мета — це захист наших військовослужбовців та цивільних", — зазначив міністр оборони Євгеній Хмара.

Документ охоплює будівництво й утримання фортифікацій, облаштування інженерних загороджень, використання сучасних матеріалів і засобів маскування, створення резерву будівельних матеріалів та інженерного майна. Окремий напрям — посилення захисту логістичних маршрутів від безпілотників.

Як контролюватимуть стан фортифікацій

Для обліку оборонних споруд планують розвивати єдину цифрову геоінформаційну платформу на основі наявних систем, зокрема DELTA. Вона міститиме дані про розташування й стан об'єктів, їхні паспорти та фотографії.

Це має допомогти відстежувати виконання робіт, визначати потреби в ремонті та відновленні й розподіляти ресурси.

Операційний план визначає заходи, строки виконання, відповідальних і показники результативності. Міноборони координуватиме моніторинг реалізації стратегії, а Генеральний штаб — відповідну роботу органів військового управління.

За даними оборонного відомства, фінансування передбачене в межах коштів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік, а також з інших джерел, дозволених законодавством.

раніше повідомлялося, що в Україні прискорять облаштування оборонних рубежів у прикордонних районах. Зміни стосуються територій уздовж кордону з Росією та Білоруссю і мають скоротити затримки під час виконання оборонних робіт.