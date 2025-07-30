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Украина попала в десятку мировых лидеров по количеству разработчиков: опрос Stack Overflow Developer Survey 2025

IT
Украина среди лидеров глобального IT-рынка

Украина вошла в топ-10 стран по количеству участников ежегодного опроса Stack Overflow Developer Survey 2025, заняв седьмое место.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает DOU.

В опросе приняло участие более 49 тысяч разработчиков из 177 стран, и доля украинцев составила 2,7% — это больше, чем в Польше (2,5%) и Италии (2,4%).

Фото 2 — Украина попала в десятку мировых лидеров по количеству разработчиков: опрос Stack Overflow Developer Survey 2025

Ежегодный опрос Stack Overflow Developer Survey 2025 выявил несколько интересных тенденций, отражающих изменения в мире разработки программного обеспечения:

  • ИИ уже стал привычной частью работы: 84% разработчиков либо уже пользуются AI-инструментами, либо планируют начать. Половина профессионалов призналась, что работает с ними каждый день.
  • Использование Python выросло еще на 7% в год. Язык уверенно держится в лидерах вместе с JavaScript (66%) и SQL (58,6%).
  • 69% пользователей говорят, что стали работать более продуктивно, но только 17% заметили, что это улучшает командное взаимодействие.
  • В этом году также возросла удовлетворенность работой. 24,5% разработчиков удовлетворены своим местом работы, в то время как в прошлом году этот показатель был 20%.
  • Также GitHub обогнал Jira и теперь считается самым популярным инструментом для совместной работы.

Опрос показал, что несмотря на войну, миграцию и все трудности, украинские разработчики остаются активными на глобальном рынке и продолжают влиять на технологические тренды.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Польше открылось 610 украинских IT-компаний. Для сравнения, за пять лет до войны ежегодно в среднем появлялось 76 таких компаний. Однако с 2022 по 2024 годы среднегодовое количество выросло до 195 компаний. Однако после этого показатели открытия новых компаний ежегодно уменьшались.

Автор:
Татьяна Бессараб