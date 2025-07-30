Україна потрапила в десятку світових лідерів за кількістю розробників: опитування Stack Overflow Developer Survey 2025

Україна увійшла до топ-10 країн за кількістю учасників щорічного опитування Stack Overflow Developer Survey 2025, посівши сьоме місце.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє DOU.

В опитуванні взяли участь понад 49 тисяч розробників із 177 країн, і частка українців склала 2,7% — це більше, ніж у Польщі (2,5%) та Італії (2,4%).

Щорічне опитування Stack Overflow Developer Survey 2025 виявило кілька цікавих тенденцій, що відображають зміни у світі розробки програмного забезпечення:

ШІ вже став звичною частиною роботи: 84% розробників або вже користуються AI-інструментами, або планують почати. Половина професіоналів зізналася, що працює з ними щодня.

Використання Python зросло ще на 7% за рік. Мова впевнено тримається в лідерах разом із JavaScript (66%) та SQL (58,6%).

69% користувачів кажуть, що стали працювати продуктивніше, але лише 17% помітили, що це покращує командну взаємодію.

Цьогоріч також зросла задоволеність роботою. 24,5% розробників задоволені своїм місцем роботи, тоді як торік цей показник був 20%.

Також GitHub випередив Jira і тепер вважається найпопулярнішим інструментом для спільної роботи.

Опитування показало, що, попри війну, міграцію і всі труднощі, українські розробники залишаються активними на глобальному ринку і продовжують впливати на технологічні тренди.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Польщі відкрилося 610 українських IT-компаній. Для порівняння, за п'ять років до великої війни щороку в середньому з'являлося 76 таких компаній. Однак з 2022 по 2024 роки середньорічна кількість зросла до 195 компаній. Проте після цього показники відкриття нових компаній щорічно зменшувалися.