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Україна потрапила в десятку світових лідерів за кількістю розробників: опитування Stack Overflow Developer Survey 2025

IT
Україна серед лідерів глобального IT-ринку

Україна увійшла до топ-10 країн за кількістю учасників щорічного опитування Stack Overflow Developer Survey 2025, посівши сьоме місце. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє DOU.

В опитуванні взяли участь понад 49 тисяч розробників із 177 країн, і частка українців склала 2,7% — це більше, ніж у Польщі (2,5%) та Італії (2,4%).

Фото 2 — Україна потрапила в десятку світових лідерів за кількістю розробників: опитування Stack Overflow Developer Survey 2025

Щорічне опитування Stack Overflow Developer Survey 2025 виявило кілька цікавих тенденцій, що відображають зміни у світі розробки програмного забезпечення:

  • ШІ вже став звичною частиною роботи: 84% розробників або вже користуються AI-інструментами, або планують почати. Половина професіоналів зізналася, що працює з ними щодня. 
  •  Використання Python зросло ще на 7% за рік. Мова впевнено тримається в лідерах разом із JavaScript (66%) та SQL (58,6%).
  •  69% користувачів кажуть, що стали працювати продуктивніше, але лише 17% помітили, що це покращує командну взаємодію. 
  •  Цьогоріч також зросла задоволеність роботою. 24,5% розробників задоволені своїм місцем роботи, тоді як торік цей показник був 20%. 
  •  Також GitHub випередив Jira і тепер вважається найпопулярнішим інструментом для спільної роботи.

Опитування показало, що, попри війну, міграцію і всі труднощі, українські розробники залишаються активними на глобальному ринку і продовжують впливати на технологічні тренди.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Польщі відкрилося 610 українських IT-компаній. Для порівняння, за п'ять років до великої війни щороку в середньому з'являлося 76 таких компаній. Однак з 2022 по 2024 роки середньорічна кількість зросла до 195 компаній. Проте після цього показники відкриття нових компаній щорічно зменшувалися.

Автор:
Тетяна Бесараб