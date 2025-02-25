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Украина увеличила импорт сжиженного газа в феврале

автогаз
фото: autogeek.com.ua

В феврале украинские компании увеличили импорт сжиженного газа на 22% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца.

Об этом сообщает НефтеРынок.

Отмечается, что с начала февраля в Украину завезли 41,9 тыс. т LPG. Это на 22% больше, чем за тот же период января 2025 года.

Фото 2 — Украина увеличила импорт сжиженного газа в феврале

Средняя стоимость импортируемого газа составила $732/т (от 53,4 тыс. грн/т с налогами) на границе.

Фото 3 — Украина увеличила импорт сжиженного газа в феврале

Как сообщается, на автоимпорт приходится 55,5% поступлений LPG в Украину.

В то же время за прошедшую неделю (17-23 февраля 2025 года) объемы поставок сжиженного газа в Украину уменьшились вдвое по сравнению с предыдущей неделей — до 1,16 тыс. т/сутки.

Заметим, в январе поставки автогаза из-за границы в Украину составили 46,3 тыс. тонн, что является самым низким показателем с мая 2022 года.

В последнюю неделю зимы украинские трейдеры ожидают оживления спроса на топливо со стороны аграриев, которые активизируют перевозку удобрений и начнут закупать дизельное топливо. Однако на рынке есть опасения, что вопреки активизации в оптовом сегменте спрос на АЗС останется слабым. В то же время, импортеры увеличивают поставки газа в страну, что в условиях низкого спроса приводит к дальнейшему снижению цен. Детальнее о ценах на бензин и автогаз читайте в материале Delo.ua.

Автор:
Светлана Манько