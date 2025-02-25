Україна збільшила імпорт скрапленого газу у лютому

У лютому українські компанії збільшили імпорт скрапленого газу на 22% порівняно з аналогічним періодом попереднього місяця.

Про це повідомляє НафтоРинок.

Зазначається, що з початку лютого до України завезли 41,9 тис. т LPG. Це на 22% більше, ніж за той самий період січня 2025 року.

Середня вартість імпортованого газу становила $732/т (від 53,4 тис. грн/т з податками) на кордоні.

Як повідомляється, на автоімпорт припадає 55,5% надходжень LPG до України.

Водночас протягом минулого тижня (17-23 лютого 2025 року) обсяги постачання скрапленого газу в Україну зменшилися вдвічі в порівнянні з попереднім тижнем — до 1,16 тис. т/доба.

Зауважимо, у січні постачання автогазу з-за кордону в Україну становило 46,3 тис. тонн, що є найменшим показником з травня 2022 року.

В останній тиждень зими українські трейдери, очікують на пожвавлення попиту на пальне з боку аграріїв, які активізують перевезення добрив та почнуть закуповувати дизельне пальне. Проте на ринку є побоювання, що всупереч активізації в гуртовому сегменті попит на АЗС залишиться слабким. Водночас імпортери збільшують постачання газу в країну, що в умовах низького попиту призводить до подальшого зниження цін. Детальніше про ціни на бензин та автогаз читайте у матеріалі Delo.ua.