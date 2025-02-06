Імпорт автогазу в Україну обвалився до мінімуму з травня 2022 року: звідки везуть

У січні постачання автогазу з-за кордону в Україну становило 46,3 тис. тонн, що є найменшим показником з травня 2022 року.

Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95", повідомляє галузеве видання enkorr.

Зазначається, що порівняно з груднем 2024 року відвантаження автогазу скоротилося на 35%, а у порівнянні з січнем минулого року — на 9%.

Експерти зауважують, що низькі січневі показники імпорту частково обумовлені накопиченням ресурсу в грудні перед збільшенням акцизних ставок на продукт з початку 2025 року.

Які компанії завозять найбільше автогазу

За даними аналітиків, зберігає лідерство у постачанні пального "БРСМ-Нафта", яка минулого місяця імпортувала 8,1 тис. т газу, що на 22% менше, ніж у грудні.

З найбільших імпортерів найбільше скоротили постачання "Газтрон Україна" і група "Барс": на 90% і 72%, до 0,3 тис. т і 0,48 тис. т відповідно. Також повністю відмовилася від імпорту "Вілле Форте", яка в грудні привезла по Дунаю 6,34 тис. т газу.

ОККО у січні скоротила постачання газу на 51%, до 4,1 тис. т. У грудні мережа імпортувала рекордно великі для себе обсяги пального, готуючись до нових акцизних ставок. Також удвічі зменшив відвантаження в січні й "Данкор Трейд", до 1,62 тис. т.

Серед компаній, що наростили імпорт у січні, — "Вігазтрейд", "Надєжда", Centurion Group і "Укрспецтрансгаз". "Вігазтрейд" збільшив постачання на 45%, до 6,1 тис. т.

У 2 рази наростив імпорт Centurion Group, до 2,5 тис. т. "Укрспецтрансгаз" привіз 0,86 тис. т з Румунії (2024 р. компанія імпортувала газ винятково з Польщі). Також наростила обсяги "Надєжда", відвантаживши 2 тис. т ресурсу. Загалом приріст по компанії становив 37% (2,4 тис. т).

Повернулися до імпорту WOG і Моttо. Перша, зробивши двомісячну паузу, завезли залізницею 1,14 тис. т газу, а друга завезла 2,4 тис. т газу з Румунії й Туреччини у співвідношенні 60% на 40%.

Інфографіка enkorr

Звідки імпортують LPG

Як наголошують експерти, через збереження високих цін на газ на заході все більше імпортерів переорієнтовують свої постачання на південь, частка якого у загальному імпорті продукту в січні становила рекордні 70%.

При цьому закупівлі у Польщі скоротилися до найменшого показника з квітня 2022 року — 6,4 тис. т. Автомобільні постачання зменшилися на 53%, до 3,7 тис. т, залізничні — на 45%, до 2,7 тис. т. 96% вагонних обсягів припало на ОККО.

Зменшився імпорт ресурсу і з країн Балтії: з Литви — у 2,3 раза, до 5,9 тис. т, з Латвії — у 3,8 раза, до 0,6 тис. т. Відвантаження з Orlen Lietuva знизилися на 29%, до 3,7 тис. т. Постачання Latvijas Propana Gaze впали до мінімальних з квітня 2022 року 0,18 тис. т попри 1,3 тис. т у грудні. 72%, або 0,43 тис. т газу, з Латвії припало на Intergaz.

Інфографіка enkorr

Як пише enkorr, на Українській енергетичній біржі 5 лютого вартість більшої частини скрапленого газу зросла до 57 000-58 270 грн/т. Згідно з моніторингом середня гуртова ціна за тиждень, з 29 січня по 5 лютого, майже не змінилася і становить 57 100 грн/т за умови доставлення FCA.

Експерти очікують, що протягом лютого ціни на бензин та дизель можуть дещо знизитись, а ціни на автогаз мають незначний потенціал до зростання. Головними чинниками є динаміка на зовнішніх ринках: падіння цін на нафту та невелике зростання індикатива LPG в середземноморському регіоні. Детальніше про ціни на бензин та автогаз читайте у матеріалі Delo.ua.