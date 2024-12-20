Украина вернула домой 503 тела погибших военных

В пятницу, 20 декабря, по результатам проведенных репатриационных мероприятий на подконтрольную Украине территорию вернули тела 502 погибших защитников.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что среди возвращенных погибших защитников Украины:

403 – из Донецкого направления;

12 – из Луганского направления;

57 – из Запорожского направления;

31 – из моргов на территории РФ.

В Координационном штабе отметили, что тела военных удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, Объединенного центра СБУ, МВД Украины, Офиса уполномоченного ВР Украины по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур Сектор безопасности и обороны Украины.

Передача тел украинских военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. ВСУ перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения для дальнейшей идентификации.

Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших защитников. После этого тела героев будут переданы их родным для достойного захоронения на родной земле.

Напомним, по итогам репатриационных мер 29 ноября в Украину вернули тела 502 погибших воинов.