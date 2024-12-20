Україна повернула додому 503 тіла полеглих військових

У п'ятницю, 20 грудня, за результатами проведених репатріаційних заходів на підконтрольну Україні територію повернули тіла 502 полеглих захисників.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що серед повернених полеглих захисників України:

403 – з Донецького напрямку;

12 – з Луганського напрямку;

57 – із Запорізького напрямку;

31 – з моргів на території РФ.

У Координаційному штабі зазначили, що полеглих військових вдалося повернули за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, Об'єднаного центру СБУ, МВС України, Офісу уповноваженого ВР України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Передача тіл полеглих українських військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ для подальшої ідентифікації.

Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих захисників. Після цього тіла героїв будуть передані їхнім рідним для гідного поховання на рідній землі.

Нагадаємо, за підсумками репатріаційних заходів 29 листопада в Україну повернули тіла 502 загиблих воїнів.