Україна повернула тіла 502 полеглих оборонців

За підсумками репатріаційних заходів 29 листопада в Україну повернули тіла 502 загиблих воїнів.

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Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що з числа полеглих захисників України повернули 397 воїнів з Донецького напрямку, 24 – з Луганського напрямку, 64 – із Запорізького напрямку та з моргів на території РФ повернено 17 тіл загиблих

Передача тіл полеглих українських військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ для подальшої ідентифікації.

Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих захисників. Після цього тіла героїв будуть передані їхнім рідним для гідного поховання на рідній землі.

Нагадаємо, за підсумками репатріаційних заходів 8 листопада в Україну повернули тіла 563 полеглих оборонців.