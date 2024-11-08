В Україну повернули тіла 563 полеглих військових

За підсумками репатріаційних заходів 8 листопада в Україну повернули тіла 563 полеглих оборонців.

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Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що вдалося репатріювати 320 тіл захисників, які загинули на Донецькому напрямку. Також повернули тіла 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку і 154 тіла військових із моргів на території Росії.

Передача тіл полеглих українських військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ для подальшої ідентифікації.

Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих захисників. Після цього тіла героїв будуть передані їхнім рідним для гідного поховання на рідній землі.

Нагадаємо, за результатами репатріаційних заходів 18 жовтня в Україну повернули 501 полеглого захисника.