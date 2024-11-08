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В Украину вернули тела 563 погибших защитников

В Украину вернули тела 563 погибших защитников
Фото: ГУР МО

По итогам репатриационных мероприятий 8 ноября в Украину вернули тела 563 погибших защитников.

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Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что удалось репатриировать 320 тел погибших на Донецком направлении защитников. Также вернули тела 89 павших воинов из Бахмутского направления и 154 тела военных из моргов на территории России.

Передача тел павших украинских военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. ВСУ перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения для дальнейшей идентификации.

Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших защитников. После этого тела героев будут переданы их родным для достойного погребения на родной земле.

Напомним, по результатам репатриационных мероприятий 18 октября в Украину вернули тела 501 погибшего защитника.

Автор:
Светлана Манько