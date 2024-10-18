Украина вернула тела 501 погибшего защитника

По результатам репатриационных мероприятий в пятницу, 18 октября, в Украину вернули 501 погибшего защитника.

Об этом сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

В частности, удалось вернуть 382 тела воинов, погибших на Авдеевском направлении, 56 павших воинов из Бахмутского направления, 45 тел защитников из Марьинского направления, шесть тел защитников на Угледарском направлении.

Также домой вернули четырех павших воинов на Запорожском направлении, семь погибших защитников, воевавших на Луганском направлении, а также удалось вернуть одного военного из морга на территории РФ.

Передача тел погибших украинских военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. ВСУ перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения для дальнейшей идентификации.

Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших защитников. После этого тела героев будут переданы их родным для достойного погребения на родной земле.

Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Напомним, 14 июня на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела 254 погибших военных.