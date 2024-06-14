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Украина вернула тела 254 погибших защитников
В пятницу, 14 июня, на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела 254 павших военных сил обороны.
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Отмечается, что по результатам репатриационных мероприятий Украина вернула 254 павших защитников, в том числе:
- 221 защитник воевал на Донецком направлении,
- 25 – на Запорожском направлении,
- 4 – на Луганском направлении,
- 4 – были переданы из моргов на территории РФ.
Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Напомним, 31 мая на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела еще 212 павших защитников.
Сколько украинских солдат погибло на фронте
Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 25 февраля рассказал, что за время полномасштабного вторжения в войне с Россией погибли 31 тысяч украинских воинов.
"Каждый человек – это большие потери. И это очень большие потери для нас. 31 000 украинцев военных погибли в этой войне", - сообщил президент.
Он добавил, что потери РФ составляют 180 тысяч.