Украина вернула тела 254 погибших защитников

В пятницу, 14 июня, на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела 254 павших военных сил обороны.

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Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что по результатам репатриационных мероприятий Украина вернула 254 павших защитников, в том числе:

221 защитник воевал на Донецком направлении,

25 – на Запорожском направлении,

4 – на Луганском направлении,

4 – были переданы из моргов на территории РФ.

Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Напомним, 31 мая на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела еще 212 павших защитников.

Сколько украинских солдат погибло на фронте

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 25 февраля рассказал, что за время полномасштабного вторжения в войне с Россией погибли 31 тысяч украинских воинов.

"Каждый человек – это большие потери. И это очень большие потери для нас. 31 000 украинцев военных погибли в этой войне", - сообщил президент.

Он добавил, что потери РФ составляют 180 тысяч.