В Украину вернули тела 212 погибших защитников

По результатам репатриационных мероприятий на родную землю удалось вернуть тела 212 павших украинских военных.

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Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Тела погибших героев были эвакуированы из Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также с временно оккупированных территорий Украины.

Передача тел павших украинских военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. ВСУ перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения для дальнейшей идентификации.

Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших Защитников. После этого тела героев будут переданы их родным для достойного погребения на родной земле.

Благодаря репатриационным усилиям семьи павших защитников смогут провести своих защитников в последний путь согласно украинским традициям.

Репатриация состоялась при содействии Координационного штаба, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, Вооруженными Силами Украины, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

Напомним, 26 апреля, на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть тела еще 140 павших защитников, а 12 апреля удалось вернуть тела еще 99 павших защитников.