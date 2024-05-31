В Україну повернули тіла 212 загиблих захисників

За результатами репатріаційних заходів на рідну землю вдалося повернути тіла 212 полеглих українських військових.

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Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Тіла загиблих героїв були евакуйовані з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України.

Передача тіл полеглих українських військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ для подальшої ідентифікації.

Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих Захисників. Після цього тіла героїв будуть передані їхнім рідним для гідного поховання на рідній землі.

Завдяки репатріаційним зусиллям сім'ї полеглих оборонців матимуть змогу провести своїх захисників в останню путь згідно з українськими традиціями.

Репатріація відбулася за сприяння Координаційного штабу, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об'єднаним центром при СБУ, Збройними Силами України, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Нагадаємо, 26 квітня, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла ще 140 полеглих захисників, а 12 квітня вдалося повернути тіла ще 99 полеглих захисників.