Україна повернула тіла 254 полеглих захисників

У п'ятницю, 14 червня, на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла 254 полеглих військових Сил оборони.

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Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що за результатами репатріаційних заходів Україна повернула 254 полеглих оборонців, зокрема:

221 захисник воював на Донецькому напрямку,

25 - на Запорізькому напрямку,

4 - на Луганському напрямку,

4 - були передані з моргів на території РФ.

Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Нагадаємо, 31 травня на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла ще 212 полеглих захисників.

Скільки українських солдатів загинуло на фронті

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції 25 лютого розповів, що за час повномасштабного вторгнення у війні з Росією загинули 31 тисяча українських воїнів.

"Кожна людина - це великі втрати. І це дуже великі втрати для нас. 31 000 українців військових загинула у цій війні", - повідомив президент.

Він додав, що втрати РФ становлять 180 тисяч.