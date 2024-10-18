Україна повернула тіла 501 полеглого захисника

За результатами репатріаційних заходів у п'ятницю, 18 жовтня, в Україну повернули 501 полеглого захисника.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема вдалося повернути 382 тіла загиблих захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл оборонців з Мар’їнського напрямку, шість тіл полеглих захисників на Вугледарському напрямку.

Також додому повернули чотирьох полеглих воїнів на Запорізькому напрямку, сім загиблих захисників, що воювали на Луганському напрямку, а також вдалося повернути одного полеглого військового з моргу на території РФ.

Передача тіл полеглих українських військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. ЗСУ перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ для подальшої ідентифікації.

Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих захисників. Після цього тіла героїв будуть передані їхнім рідним для гідного поховання на рідній землі.

Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Нагадаємо, 14 червня на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла 254 полеглих військових Сил оборони.