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путь ветеранов
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Общество
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Украина вернула тела 502 павших защитников

Украина вернула домой тела 502 павших защитников
Украина вернула домой тела 502 павших защитников

По итогам репатриационных мер 29 ноября в Украину вернули тела 502 погибших воинов.

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Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что из числа павших защитников Украины вернули 397 воинов из Донецкого направления, 24 – из Луганского направления, 64 – из Запорожского направления и из моргов на территории РФ возвращено 17 тел погибших.

Передача тел украинских военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. ВСУ перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения для дальнейшей идентификации.

Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших защитников. После этого тела героев будут переданы их родным для достойного погребения на родной земле.

Напомним, по итогам репатриационных мероприятий 8 ноября в Украину вернули тела 563 погибших защитников.

Автор:
Светлана Манько