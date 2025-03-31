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Украинские электронные подписи будут автоматически признаваться в ЕС
Украина и ЕС обновили общий рабочий план в сфере электронной идентификации и доверительных услуг. Наши граждане могут подписывать документы и вести бизнес в ЕС, используя украинские электронные подписи.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.
"Из самого главного — при успешном выполнении Плана, в следующем году ЕС признает отдельные украинские электронные подписи, печати и другие доверительные услуги, а с 2027 года все украинские средства электронной идентификации получат автоматическое признание в ЕС", — заявили в ведомстве.
Что это значит?
Украинцы смогут беспрепятственно подписывать документы, использовать европейские онлайн-сервисы и вести бизнес в ЕС, используя украинские электронные подписи.
В рамках обновленного плана Украина и ЕС проведут:
- оценку украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС – Регламента eIDAS;
- директивы NIS2 и GDPR; определение процедур сотрудничества между Украиной и Еврокомиссией;
- тестирование трансграничной совместимости электронных доверительных услуг;
- проверку двусторонних процедур сотрудничества.
Как отмечает министерство, Украина — первая страна, еще не являющаяся членом ЕС, чьи электронные подписи и печати уже технически валидируются в Европейском Союзе. Украинцы могут подписывать европейские документы Действие. Подписью-EU.
Напомним, в прошлом месяце Кабмин принял решение передать функции регулирования азартных игр и лотерей от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Министерству цифровой трансформации.