Украинские электронные подписи будут автоматически признаваться в ЕС

Украина и ЕС обновили общий рабочий план в сфере электронной идентификации и доверительных услуг. Наши граждане могут подписывать документы и вести бизнес в ЕС, используя украинские электронные подписи.

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Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

"Из самого главного — при успешном выполнении Плана, в следующем году ЕС признает отдельные украинские электронные подписи, печати и другие доверительные услуги, а с 2027 года все украинские средства электронной идентификации получат автоматическое признание в ЕС", — заявили в ведомстве.

Что это значит?

Украинцы смогут беспрепятственно подписывать документы, использовать европейские онлайн-сервисы и вести бизнес в ЕС, используя украинские электронные подписи.

В рамках обновленного плана Украина и ЕС проведут:

оценку украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС – Регламента eIDAS;

директивы NIS2 и GDPR; определение процедур сотрудничества между Украиной и Еврокомиссией;

тестирование трансграничной совместимости электронных доверительных услуг;

проверку двусторонних процедур сотрудничества.

Как отмечает министерство, Украина — первая страна, еще не являющаяся членом ЕС, чьи электронные подписи и печати уже технически валидируются в Европейском Союзе. Украинцы могут подписывать европейские документы Действие. Подписью-EU.

Напомним, в прошлом месяце Кабмин принял решение передать функции регулирования азартных игр и лотерей от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Министерству цифровой трансформации.