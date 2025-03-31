Українські електронні підписи автоматично визнаватимуть у ЄС

Україна та ЄС оновили спільний робочий план у сфері електронної ідентифікації і довірчих послуг. Наші громадяни зможуть підписувати документи та вести бізнес у ЄС, використовуючи українські електронні підписи.

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Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

"З найголовнішого — за умови успішного виконання Плану, наступного року ЄС визнає окремі українські електронні підписи, печатки та інші довірчі послуги, а з 2027 року всі українські засоби електронної ідентифікації отримають автоматичне визнання в ЄС", — заявили у відомстві.

Що це означає?

Українці зможуть безперешкодно підписувати документи, користуватися європейськими онлайн-сервісами та вести бізнес у ЄС, використовуючи українські електронні підписи.

У межах оновленого плану Україна та ЄС проведуть:

оцінку українського законодавства на відповідність вимогам ЄС — Регламенту eIDAS;

директиви NIS2 та GDPR; визначення процедур співробітництва між Україною та Єврокомісією;

тестування транскордонної сумісності електронних довірчих послуг;

перевірку двосторонніх процедур співробітництва.

Як зазначає міністерство, Україна — перша країна, яка ще не є членом ЄС, чиї електронні підписи та печатки вже технічно валідуються в Європейському Союзі. Українці можуть підписувати європейські документи Дія.Підписом-EU.

Нагадаємо, минулого місяця Кабмін ухвалив рішення передати функції регулювання азартних ігор та лотерей від Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) до Міністерства цифрової трансформації.