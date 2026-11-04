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Украинские грузовики могут терять время на границе с Румынией: как избежать задержек

грузовики
Как украинским перевозчикам избежать задержек на границе Молдовы и Румынии / Freepik

Из-за значительных очередей на молдавско-румынской границе украинским перевозчикам советуют заблаговременно оформлять и оплачивать дорожную виньетку для проезда по территории Румынии.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-центр Государственной таможенной службы.

Рекомендация актуальна для перевозчиков, планирующих ехать в Румынию транзитом через Республику Молдова. Из-за значительных очередей на молдавско-румынской границе оформление дорожного сбора непосредственно перед прохождением таможенных постов может привести к дополнительным задержкам.

Перевозчикам рекомендуют оформить и оплатить rovinieta еще до прибытия на пункты пропуска на границе Молдовы и Румынии.

Заблаговременное оплата дорожного сбора позволит избежать дополнительных остановок для приобретения виньетки и поможет сократить время пребывания в очередях.

Напомним, Украина планирует реконструировать и расширить не менее пяти пунктов пропуска на границе со странами Европейского Союза и Молдовой. На модернизацию пограничной инфраструктуры предусмотрено 60 млн евро по финансовому соглашению с Европейским инвестиционным банком.

Автор:
Ольга Опенько

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