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Українські вантажівки можуть втрачати час на кордоні з Румунією: як уникнути затримок

вантажівки
Як українським перевізникам уникнути затримок на кордоні Молдови та Румунії / Freepik

Через значні черги на молдовсько-румунському кордоні українським перевізникам радять завчасно оформлювати та оплачувати дорожню віньєтку для проїзду територією Румунії..

Як пише Dilo, про це інформує пресцентр Державної митної служби.

Рекомендація актуальна для перевізників, які планують їхати до Румунії транзитом через Республіку Молдова. Через значні черги на молдовсько-румунському кордоні оформлення дорожнього збору безпосередньо перед проходженням митних постів може призвести до додаткових затримок.

Перевізникам радять оформити та оплатити rovinieta ще до прибуття на пункти пропуску на кордоні Молдови та Румунії.

Завчасна оплата дорожнього збору дозволить уникнути додаткових зупинок для придбання віньєтки та допоможе скоротити час перебування в чергах.

Нагадаємо, Україна планує реконструювати та розширити щонайменше п’ять пунктів пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдовою. На модернізацію прикордонної інфраструктури передбачено €60 млн за фінансовою угодою з Європейським інвестиційним банком.

Автор:
Ольга Опенько

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