Украинские предприниматели получили более 325 миллиардов гривен по программе "5-7-9%" во время военного положения

Предприниматели в Украине продолжают активно пользоваться государственной программой "Доступные кредиты 5-7-9%", реализуемой в сотрудничестве с уполномоченными банками. С начала действия военного положения в стране бизнес получил 85526 кредитов на общую сумму 325,5 миллиарда гривен.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Из этого объема 62585 кредитов на 164,1 миллиарда гривен выдали банки государственного сектора экономики.

Только за последнюю неделю предприниматели получили 291 льготный кредит на сумму 0,7 миллиарда гривен, из которых 182 кредита на 0,3 миллиарда были предоставлены именно государственными банками. С начала 2025 года в рамках программы выдано 15 891 кредита на 49,1 миллиарда гривен, из которых 22,3 миллиарда — с участием банков государственного сектора.

Денежные средства, полученные бизнесом в рамках программы, направляются на различные направления развития и поддержки предпринимательской деятельности. В частности:

45,76 млрд грн использовано на инвестиционные цели;

75,79 млрд грн - на финансирование оборотного капитала;

48,75 млрд грн – как поддержка для сельскохозяйственных производителей;

45,2 млрд грн - на развитие переработки агропродукции;

2,78 млрд грн - на финансирование энергосервисных проектов;

57,28 млрд грн – на антивоенные цели;

38,35 млрд грн – в поддержку бизнеса в зонах повышенного военного риска.

С момента запуска программы в 2020 году было заключено 120 348 кредитных договоров на общую сумму 415,1 миллиардов гривен, из которых 83 061 соглашение на 190,7 миллиарда гривен подписано с банками государственного сектора.

Программу "5-7-9%" координирует Фонд развития предпринимательства, подчиняющийся Министерству финансов Украины. Фонд заключил соглашения о сотрудничестве с 46 банками, а государство продолжает компенсировать бизнесу часть процентной ставки по кредитам, выданным в рамках программы.

Добавим, за шесть месяцев 2025 года бизнес получил 13 970 льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 44,3 млрд гривен. От старта программы в феврале 2020 года бизнес привлек 118,4 тысяч кредитов на сумму 410,4 млрд гривен. На прошлой неделе украинские предприниматели получили 408 льготных кредита на 1,5 млрд гривен.