Українські підприємці отримали понад 325 мільярдів гривень за програмою "5-7-9%" під час воєнного стану

Підприємці в Україні продовжують активно користуватися державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%", що реалізується у співпраці уряду з уповноваженими банками. З початку дії воєнного стану в країні бізнес отримав 85 526 кредитів на загальну суму 325,5 мільярда гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Із цього обсягу 62 585 кредитів на 164,1 мільярда гривень видали банки державного сектору економіки.

Лише за останній тиждень підприємці отримали 291 пільговий кредит на суму 0,7 мільярда гривень, з яких 182 кредити на 0,3 мільярда були надані саме державними банками. Від початку 2025 року в межах програми видано 15 891 кредит на 49,1 мільярда гривень, з яких 22,3 мільярда — за участю банків державного сектору.

Кошти, отримані бізнесом у межах програми, спрямовуються на різні напрями розвитку та підтримки підприємницької діяльності. Зокрема:

45,76 млрд грн використано на інвестиційні цілі;

75,79 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;

48,75 млрд грн — як підтримка для сільськогосподарських виробників;

45,2 млрд грн — на розвиток переробки агропродукції;

2,78 млрд грн — на фінансування енергосервісних проєктів;

57,28 млрд грн — на антивоєнні цілі;

38,35 млрд грн — на підтримку бізнесу в зонах підвищеного воєнного ризику.

З моменту запуску програми у 2020 році було укладено 120 348 кредитних договорів на загальну суму 415,1 мільярда гривень, з яких 83 061 угоду на 190,7 мільярда гривень підписано з банками державного сектору.

Програму "5-7-9%" координує Фонд розвитку підприємництва, який підпорядковується Міністерству фінансів України. Фонд уклав угоди про співпрацю з 46 банками, а держава продовжує компенсувати бізнесу частину процентної ставки за кредитами, виданими в межах програми.

Додамо, за шість місяців 2025 року бізнес отримав 13970 пільгових кредитів за програмою “Доступні кредити 5-7-9%” на загальну суму 44,3 млрд гривень. Від старту програми у лютому 2020 року бізнес залучив 118,4 тисячі кредитів на суму 410,4 млрд гривень. Минулого тижня українські підприємці отримали 408 пільгових кредитів на 1,5 млрд гривень.