Украинские ученые создадут 22 уникальные разработки по государственному заказу

Правительство утвердило список из 22 научных разработок, которые будут созданы впервые по заказу государства — это новый подход к интеграции науки в реальный сектор экономики.

Об этом сообщает глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, ранее ученые сами выбирали темы для исследований, теперь приоритеты определяются в соответствии с потребностями обороны, экономики, медицины, экологии и других ключевых областей.

Разработки охватывают следующие направления:

Национальная безопасность: инновационные технологии по усилению обороноспособности страны.

инновационные технологии по усилению обороноспособности страны. Энергетика: создание технологий получения водородного топлива.

создание технологий получения водородного топлива. Агросектор: преодоление последствий боевых действий на сельскохозяйственных землях.

преодоление последствий боевых действий на сельскохозяйственных землях. Разработка новых методов диагностики и лечения онкологических заболеваний, а также развитие реабилитационных технологий на основе искусственного интеллекта.

новых методов диагностики и лечения онкологических заболеваний, а также развитие реабилитационных технологий на основе искусственного интеллекта. Экология: решение проблем, вызванных разрушением Каховской ГЭС и уничтожением Каховского водохранилища.

решение проблем, вызванных разрушением Каховской ГЭС и уничтожением Каховского водохранилища. Цифровизация: использование решений на основе искусственного интеллекта.

На реализацию этих проектов государство выделило более 186 миллионов гривен.

"Самое ценное, что есть у Украины, — это люди. Поэтому важно, чтобы больше ученых и научных команд раскрыли собственный потенциал и работали в пользу безопасности, экономики и общества", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что инициатива реализуется при поддержке МОН и других министерств.

Напомним, что украинские ученые получат от ЕС 4,5 млн стипендий, поскольку Европейская комиссия решила утроить первоначальный бюджет программы стипендий EURIZON в рамках Horizon Europe. Это решение было принято для обеспечения постоянной поддержки украинских исследований, которые испытывают многочисленные вызовы из-за полномасштабной войны с Россией.