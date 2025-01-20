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Украинские ученые создадут 22 уникальные разработки по государственному заказу

Украинские ученые создадут 22 уникальные разработки по государственному заказу
Иллюстрация: freepik

Правительство утвердило список из 22 научных разработок, которые будут созданы впервые по заказу государства — это новый подход к интеграции науки в реальный сектор экономики.

Об этом сообщает глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, ранее ученые сами выбирали темы для исследований, теперь приоритеты определяются в соответствии с потребностями обороны, экономики, медицины, экологии и других ключевых областей.

Разработки охватывают следующие направления:

  • Национальная безопасность: инновационные технологии по усилению обороноспособности страны.
  • Энергетика: создание технологий получения водородного топлива.
  • Агросектор: преодоление последствий боевых действий на сельскохозяйственных землях.
  • Разработка новых методов диагностики и лечения онкологических заболеваний, а также развитие реабилитационных технологий на основе искусственного интеллекта.
  • Экология: решение проблем, вызванных разрушением Каховской ГЭС и уничтожением Каховского водохранилища.
  • Цифровизация: использование решений на основе искусственного интеллекта.

На реализацию этих проектов государство выделило более 186 миллионов гривен.

"Самое ценное, что есть у Украины, — это люди. Поэтому важно, чтобы больше ученых и научных команд раскрыли собственный потенциал и работали в пользу безопасности, экономики и общества", - подчеркнул Федоров.

Он добавил, что инициатива реализуется при поддержке МОН и других министерств.

Напомним, что украинские ученые получат от ЕС 4,5 млн стипендий, поскольку Европейская комиссия решила утроить первоначальный бюджет программы стипендий EURIZON в рамках Horizon Europe. Это решение было принято для обеспечения постоянной поддержки украинских исследований, которые испытывают многочисленные вызовы из-за полномасштабной войны с Россией.

Автор:
Татьяна Гойденко