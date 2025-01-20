Українські науковці створять 22 унікальні розробки за державним замовленням

Уряд затвердив перелік із 22 наукових розробок, які будуть створені вперше за замовленням держави - це новий підхід до інтеграції науки в реальний сектор економіки.

Про це повідомляє очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За його словами, раніше вчені самі обирали теми для досліджень, тепер пріоритети визначаються відповідно до потреб оборони, економіки, медицини, екології та інших ключових галузей.

Розробки охоплюють такі напрями:

Національна безпека: інноваційні технології для посилення обороноздатності країни.

інноваційні технології для посилення обороноздатності країни. Енергетика: створення технологій для отримання водневого палива.

створення технологій для отримання водневого палива. Агросектор: подолання наслідків бойових дій на сільськогосподарських землях.

подолання наслідків бойових дій на сільськогосподарських землях. Медицина: розробка нових методів діагностики та лікування онкологічних захворювань, а також розвиток реабілітаційних технологій на основі штучного інтелекту.

розробка нових методів діагностики та лікування онкологічних захворювань, а також розвиток реабілітаційних технологій на основі штучного інтелекту. Екологія: вирішення проблем, спричинених руйнуванням Каховської ГЕС та знищенням Каховського водосховища.

вирішення проблем, спричинених руйнуванням Каховської ГЕС та знищенням Каховського водосховища. Цифровізація: впровадження рішень на основі штучного інтелекту.

На реалізацію цих проєктів держава виділила понад 186 мільйонів гривень. Учені мають два роки для завершення робіт і створення рішень, готових до практичного використання.

"Найцінніше, що є в України, — це люди. Тому важливо, щоб більше вчених і наукових команд розкрили власний потенціал і працювали на користь безпеки, економіки та суспільства" — наголосив Федоров.

Він додав, що ініціатива реалізується за підтримки МОН та інших міністерств.

Нагадаємо, що українські науковці отримають від ЄС €4,5 млн стипендій, оскільки Європейська комісія вирішила потроїти початковий бюджет програми стипендій EURIZON у межах Horizon Europe. Це рішення було ухвалено для забезпечення постійної підтримки українських досліджень, що зазнають численних викликів через повномасштабну війну з Росією.