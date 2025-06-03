Украинский стартап Buntar Aerospace представил дрон, устойчивый к РЭБ

Украинский стартап Buntar Aerospace представил Buntar-3 – разведывательный дрон, устойчивый к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Новую модель уже протестировали в боевых условиях на фронте.

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Как пишет Delo.ua, об этом разработчики сообщили AIN.

Беспилотник может находиться в воздухе до 3,5 часов, а тактический радиус действия достигает 80 километров. Он способен обнаруживать цели на расстоянии до 15 км. Над разработкой Buntar-3 команда работала более двух лет.

Фото: Buntar Aerospace

Одним из ключевых преимуществ Buntar-3 является полная интеграция всех этапов боевого применения в единую систему. Вместе с дроном стартап также презентовал программное обеспечение Buntar Copilot — цифрового "штурмана", позволяющего не только планировать операции, запускать беспилотники и анализировать результаты миссий, но и управлять несколькими дронами одновременно.

Buntar-3 уже прошел испытания в боевых условиях на Покровском, Купянском, Лисичанском, Кураховском, Сватовском, а также в Белгородском и Брянском направлениях. Одним из его ключевых преимуществ называют полную интеграцию всех этапов применения в единую систему.

Фото: Buntar Aerospace

Стартап Buntar Aerospace переходит на этап контрактирования и готовится к запуску серийного производства комплекса Buntar-3. Объемы не разглашаются по соображениям безопасности, однако, компания уже активно сотрудничает с боевыми подразделениями.

Напомним, украинский ОПК может производить 10 миллионов дронов в год.