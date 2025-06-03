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Український стартап Buntar Aerospace представив дрон, стійкий до РЕБ

Безпілотник, БПЛА, РЕБ
Безпілотник може перебувати в повітрі до 3,5 годин. Фото: Buntar Aerospace

Український стартап Buntar Aerospace представив Buntar-3 — розвідувальний дрон, стійкий до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Нову модель вже протестували в бойових умовах на фронті.

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Як пише Delo.ua, про це розробники повідомили AIN.

Безпілотник може перебувати в повітрі до 3,5 годин, а його тактичний радіус дії сягає 80 кілометрів. Він здатний виявляти цілі на відстані до 15 км. Над розробкою Buntar-3 команда працювала понад два роки.

Фото 2 — Український стартап Buntar Aerospace представив дрон, стійкий до РЕБ
Фото: Buntar Aerospace

Однією з ключових переваг Buntar-3 є повна інтеграція всіх етапів бойового застосування в єдину систему. Разом із дроном стартап також презентував програмне забезпечення Buntar Copilot — цифрового "штурмана", який дає змогу не лише планувати операції, запускати безпілотники та аналізувати результати місій, а й керувати кількома дронами одночасно.

Buntar-3 уже пройшов випробування в бойових умовах на Покровському, Куп’янському, Лисичанському, Курахівському, Сватівському, а також Бєлгородському та Брянському напрямках. Однією з його ключових переваг називають повну інтеграцію всіх етапів застосування в єдину систему.

Фото 3 — Український стартап Buntar Aerospace представив дрон, стійкий до РЕБ
Фото: Buntar Aerospace

Стартап Buntar Aerospace переходить до етапу контрактування та готується до запуску серійного виробництва комплексу Buntar-3. Обсяги не розголошуються з міркувань безпеки, проте компанія вже активно співпрацює з бойовими підрозділами.

Нагадаємо, український ОПК може виробляти 10 мільйонів дронів на рік.

Автор:
Алік Сахно