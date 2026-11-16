UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,43

+0,04

EUR

50,22

--0,12

Наличный курс:

USD

46,15

46,00

EUR

51,15

50,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Украинскую молодежь не волнует влияние ИИ на профессиональное будущее – исследование

молодежь
Украинская молодежь меньше всего переживает из-за ИИ / Depositphotos

Только 20% украинской молодежи сильно беспокоятся из-за влияния искусственного интеллекта на свое профессиональное будущее — это самый низкий показатель среди пяти европейских стран.

Как пишет Dilo, об этом сообщает OLX Group.

Украинцы меньше других переживают из-за ИИ

Аналитики провели исследование, чтобы выяснить, как ИИ влияет на рынок труда в пяти европейских странах присутствия группы: Польши, Румынии, Украины, Франции и Германии.

В большинстве стран опросы ИИ входят в тройку главных угроз для карьеры (в Польше он находится на первом месте), и именно там молодежь чаще переживает за профессиональное будущее, а украинскую молодежь гораздо больше тревожат геополитика и инфляция .

В то же время, украинцы чаще всего оценивают свою готовность к изменениям как умеренную, а ИИ пока в основном не влияет на их профессиональные решения. Впрочем, если все же придется менять профессию, украинцы единственные, кто во главу угла ставит техническую или цифровую работу, тогда как молодежь в других странах предпочитает профессии, требующие общения и социальных навыков. Какие еще отличия в восприятии ИИ есть между странами, рассказываем далее.

Угроза профессиональному будущему

Чаще всего респонденты оценивают беспокойство из - за ИИ относительно своего профессионального будущего как умеренное . Так ответили 36% молодых жителей Польши, 32% украинцев, 27% румын, 25% французов и 25% немцев.

Только около 20% украинцев заявили о большой озабоченности из-за ИИ (в Польше — 37%, Франции — 36%, Германии — 31%, Румынии — 29%). В общей сложности, около 42% украинцев развитие ИИ почти не беспокоит или не беспокоит вообще. Это один из самых высоких показателей среди опрошенных стран.

Среди факторов, представляющих наибольшую угрозу, поляки назвали развитие ИИ и автоматизацию задач (30%), рост инфляции и стоимости жизни (26%), неопределенную геополитическую ситуацию (25%) и рост конкуренции на рынке труда (23%).

Румыны отметили экономические изменения (27%), рост инфляции и стоимости жизни (26%) и развитие ИИ и автоматизацию задач (25%).

Украинскую молодежь больше волнуют неопределенная геополитическая ситуация (33%), рост инфляции и стоимости жизни (32%) и рост конкуренции на рынке труда (23%). Развитие ИИ и автоматизацию задач как угрозу назвали всего около 21%.

Французов больше всего беспокоит рост инфляции и стоимости жизни (28%), экономические изменения (24%) и развитие ИИ и автоматизация задач (22%). Что касается немцев, то их страхи в основном связаны с ростом инфляции и стоимости жизни (28%) и развитием ИИ и автоматизацией задач (26%).

Итак, ИИ входит в тройку главных угроз в Польше (первое место), Германии (второе), Румынии и Франции (третье), а в Украине занимает пятое место, немного уступая конкуренции на рынке труда и экономическим изменениям.

Готовность к изменениям на рынке труда

Если говорить о том, как респонденты оценивают свою готовность к изменениям, которые ИИ может принести на рынок труда, то чаще всего выбирали ответы "скорее подготовленный" и "умеренно подготовленный" .

Молодежь Франции (27%) и Германии (26%) в большинстве своем чувствует себя скорее подготовленной, а поляки (34%), румыны (31%) и украинцы (29%) считают себя умеренно подготовленными.

Чаще молодые люди отмечали, что ИИ не влияет на их профессиональные решения. Так ответили 48% украинцев и румын, 47% французов, 42% немцев и поляков.

Если бы искусственный интеллект побудил опрошенных сменить профессию, то 32% румын и немцев, 30% французов и 24% поляков избрали бы ту работу, которая прежде всего требует общения с людьми и социальных навыков. В Украине же на первом месте деятельность, нуждающаяся в технических или цифровых компетенциях (29%), а работу в общении и социальных навыках выбрали бы 24%.

"Исследование показывает, что украинская молодежь меньше сверстников из других стран беспокоится о том, что ИИ отберет у нее работу: пока ее больше волнуют геополитическая ситуация и рост цен. В то же время ИИ уже меняет рынок труда, поэтому важно, чтобы и молодые люди, и работодатели готовились к этим изменениям заранее" , - комментирует .

Напомним, несмотря на активное использование искусственного интеллекта, молодые украинцы не слишком высоко оценивают свои умения. Хорошо или очень хорошо свои навыки работы с ИИ оценивают 57% опрошенных 18–29 лет. Еще около 12% считают их слабыми или признаются, что не умеют использовать такие инструменты.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности