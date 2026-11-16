Украинскую молодежь не волнует влияние ИИ на профессиональное будущее – исследование

Только 20% украинской молодежи сильно беспокоятся из-за влияния искусственного интеллекта на свое профессиональное будущее — это самый низкий показатель среди пяти европейских стран.

Как пишет Dilo, об этом сообщает OLX Group.

Украинцы меньше других переживают из-за ИИ

Аналитики провели исследование, чтобы выяснить, как ИИ влияет на рынок труда в пяти европейских странах присутствия группы: Польши, Румынии, Украины, Франции и Германии.

В большинстве стран опросы ИИ входят в тройку главных угроз для карьеры (в Польше он находится на первом месте), и именно там молодежь чаще переживает за профессиональное будущее, а украинскую молодежь гораздо больше тревожат геополитика и инфляция .

В то же время, украинцы чаще всего оценивают свою готовность к изменениям как умеренную, а ИИ пока в основном не влияет на их профессиональные решения. Впрочем, если все же придется менять профессию, украинцы единственные, кто во главу угла ставит техническую или цифровую работу, тогда как молодежь в других странах предпочитает профессии, требующие общения и социальных навыков. Какие еще отличия в восприятии ИИ есть между странами, рассказываем далее.

Угроза профессиональному будущему

Чаще всего респонденты оценивают беспокойство из - за ИИ относительно своего профессионального будущего как умеренное . Так ответили 36% молодых жителей Польши, 32% украинцев, 27% румын, 25% французов и 25% немцев.

Только около 20% украинцев заявили о большой озабоченности из-за ИИ (в Польше — 37%, Франции — 36%, Германии — 31%, Румынии — 29%). В общей сложности, около 42% украинцев развитие ИИ почти не беспокоит или не беспокоит вообще. Это один из самых высоких показателей среди опрошенных стран.

Среди факторов, представляющих наибольшую угрозу, поляки назвали развитие ИИ и автоматизацию задач (30%), рост инфляции и стоимости жизни (26%), неопределенную геополитическую ситуацию (25%) и рост конкуренции на рынке труда (23%).

Румыны отметили экономические изменения (27%), рост инфляции и стоимости жизни (26%) и развитие ИИ и автоматизацию задач (25%).

Украинскую молодежь больше волнуют неопределенная геополитическая ситуация (33%), рост инфляции и стоимости жизни (32%) и рост конкуренции на рынке труда (23%). Развитие ИИ и автоматизацию задач как угрозу назвали всего около 21%.

Французов больше всего беспокоит рост инфляции и стоимости жизни (28%), экономические изменения (24%) и развитие ИИ и автоматизация задач (22%). Что касается немцев, то их страхи в основном связаны с ростом инфляции и стоимости жизни (28%) и развитием ИИ и автоматизацией задач (26%).

Итак, ИИ входит в тройку главных угроз в Польше (первое место), Германии (второе), Румынии и Франции (третье), а в Украине занимает пятое место, немного уступая конкуренции на рынке труда и экономическим изменениям.

Готовность к изменениям на рынке труда

Если говорить о том, как респонденты оценивают свою готовность к изменениям, которые ИИ может принести на рынок труда, то чаще всего выбирали ответы "скорее подготовленный" и "умеренно подготовленный" .

Молодежь Франции (27%) и Германии (26%) в большинстве своем чувствует себя скорее подготовленной, а поляки (34%), румыны (31%) и украинцы (29%) считают себя умеренно подготовленными.

Чаще молодые люди отмечали, что ИИ не влияет на их профессиональные решения. Так ответили 48% украинцев и румын, 47% французов, 42% немцев и поляков.

Если бы искусственный интеллект побудил опрошенных сменить профессию, то 32% румын и немцев, 30% французов и 24% поляков избрали бы ту работу, которая прежде всего требует общения с людьми и социальных навыков. В Украине же на первом месте деятельность, нуждающаяся в технических или цифровых компетенциях (29%), а работу в общении и социальных навыках выбрали бы 24%.

"Исследование показывает, что украинская молодежь меньше сверстников из других стран беспокоится о том, что ИИ отберет у нее работу: пока ее больше волнуют геополитическая ситуация и рост цен. В то же время ИИ уже меняет рынок труда, поэтому важно, чтобы и молодые люди, и работодатели готовились к этим изменениям заранее" , - комментирует .

Напомним, несмотря на активное использование искусственного интеллекта, молодые украинцы не слишком высоко оценивают свои умения. Хорошо или очень хорошо свои навыки работы с ИИ оценивают 57% опрошенных 18–29 лет. Еще около 12% считают их слабыми или признаются, что не умеют использовать такие инструменты.