68% молодых украинцев используют ИИ на работе как минимум несколько раз в месяц

Искусственный интеллект постепенно становится обычным инструментом в работе и повседневной жизни. Люди учатся работать с ним, а работодатели все чаще ожидают от кандидатов соответствующих навыков. В то же время распространение технологии опережает формирование правил ее использования внутри компаний.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на OLX.

Международное исследование OLX Работа охватила молодежь 18-29 лет в Украине, Польше, Франции, Германии и Румынии. Исследователи выясняли, как часто респонденты используют ИИ в личной жизни и на работе, как оценивают собственные навыки и обращались ли к таким инструментам для профессиональных задач без ведома или официального согласия работодателя.

Украинцы сдержаннее молодежи других стран оценивают свои навыки работы с ИИ

Несмотря на активное использование искусственного интеллекта, молодые украинцы не слишком высоко оценивают свои умения. Хорошо или очень хорошо свои навыки работы с ИИ оценивают 57% опрошенных 18–29 лет. Еще около 12% считают их слабыми или признаются, что не умеют использовать такие инструменты.

Это самый низкий показатель среди пяти стран исследования. Для сравнения, во Франции положительно оценивают свои навыки 78% респондентов, в Польше – 76%, в Румынии – 74%, а в Германии – более 81%.

В то же время, только 21% молодых украинцев считают, что владеют ИИ очень хорошо и могут свободно применять его для различных задач. Самая большая группа опрошенных – около 37% – знает базовые возможности технологии и умеет ими пользоваться.

Украина – среди лидеров по использованию ИИ на работе

По меньшей мере, несколько раз в месяц ИИ для рабочих задач используют 68% опрошенных украинцев в возрасте 18-29 лет. Из них 35% делают это каждый день, а еще 26% – несколько раз в неделю. Около 7% пользуются такими инструментами реже или совсем не используют, тогда как примерно четверть респондентов пока не работает.

По регулярности использования ИИ на работе Украина занимает одно из ведущих мест среди изучаемых стран. В Германии этот показатель составляет 70%, во Франции – 66%, в Польше – 62%, а в Румынии – 57%.

Однако активное использование технологии не всегда означает, что оно происходит по согласованным с работодателем правилам. Среди украинцев, которым задали соответствующий вопрос, 78% хотя бы раз применяли ИИ для профессиональных задач без официального согласия или известная работодателя. Это самый высокий показатель среди пяти стран. Во Франции о таком опыте сообщили около 76% опрошенных, в Германии и Польше – по 71%, в Румынии – 66%.

Для части молодых украинцев это не редкий случай: около 30% регулярно используют ИИ на работе без официального согласования, 25% делали это несколько раз, а 22% изредка.

Результаты свидетельствуют о разрыве между реальной практикой работников и формальными правилами компаний: ИИ уже помогает выполнять рабочие задачи, даже если его использование не всегда официально урегулировано.

"Исследование показывает, что искусственный интеллект уже стал привычным рабочим инструментом для значительной части молодых людей. Мы видим высокий уровень использования ИИ в ежедневной работе, и в то же время часть этой практики происходит вне формализованных правил компаний. Это значит, что бизнесу важно не только поощрять использование новых технологий, но и выстраивать понятные принципы работы с ними", - сказал он.

Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа, отмечает, что компании также активно инвестируют в развитие ИИ-решений. В частности, OLX Group работает с технологиями искусственного интеллекта с 2018 года, а общие инвестиции в это направление за восемь лет превысили $200 млн. По ее словам, ИИ постепенно становится неотъемлемой частью смен в рабочих процессах как работников, так и бизнеса.

Половина молодых украинцев пользуется ИИ каждый день

Искусственный интеллект стал регулярной частью повседневной жизни молодежи во всех изучаемых странах. В Украине 50% опрошенных в возрасте 18-29 лет пользуются им каждый день, еще 34% – несколько раз в неделю. В Румынии доля ежедневных пользователей составляет около 50%, во Франции – 43%. Самый высокий показатель повседневного использования среди стран исследования зафиксировали в Германии.

Несколько раз в неделю ИИ используют 35% молодых румын, 34% украинцев, 35% французов и 31% немцев. В то же время, тех, кто вообще не пользуется такими инструментами, немного: в Украине и Румынии – около 4%, во Франции и Германии – примерно 3%.

Несмотря на распространение ИИ, молодые украинцы не считают его главной угрозой профессиональному будущему. Автоматизацию из-за искусственного интеллекта среди основных рисков для карьеры назвали 21% опрошенных. Значительно большее количество респондентов беспокоит геополитическая ситуация – ее отметили 33%, что является самым высоким показателем среди пяти стран. В Польше автоматизацию через ИИ как угрозу будущей карьере назвали 30% молодых людей.

Таким образом, молодые украинцы активно используют ИИ, но в то же время более скромно оценивают собственные навыки, чем их сверстники в других исследуемых странах. А распространение технологии на рабочем месте поднимает еще один вопрос: как согласовать реальные практики работников с правилами и политиками компаний.

Напомним, во время военного положения в Украине несовершеннолетние могут официально работать с 16 лет, а при определенных условиях – с 14 лет. Для подростков законодательство предусматривает сокращенное рабочее время, обязательные медицинские осмотры, удлиненный ежегодный отпуск.