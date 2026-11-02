68% молодих українців використовують ШІ на роботі щонайменше кілька разів на місяць

Штучний інтелект поступово стає звичним інструментом у роботі та повсякденному житті. Люди навчаються працювати з ним, а роботодавці дедалі частіше очікують від кандидатів відповідних навичок. Водночас поширення технології випереджає формування правил її використання всередині компаній.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на OLX.

Міжнародне дослідження OLX Робота охопило молодь віком 18-29 років в Україні, Польщі, Франції, Німеччині та Румунії. Дослідники з’ясовували, як часто респонденти використовують ШІ в особистому житті та на роботі, як оцінюють власні навички й чи зверталися до таких інструментів для професійних завдань без відома або офіційної згоди роботодавця.

Українці стриманіше за молодь інших країн оцінюють свої навички роботи з ШІ

Попри активне використання штучного інтелекту, молоді українці не надто високо оцінюють власні вміння. Добре або дуже добре свої навички роботи з ШІ оцінюють 57% опитаних віком 18–29 років. Ще близько 12% вважають їх слабкими або зізнаються, що не вміють користуватися такими інструментами.

Це найнижчий показник серед п’яти країн дослідження. Для порівняння, у Франції позитивно оцінюють свої навички 78% респондентів, у Польщі – 76%, у Румунії – 74%, а в Німеччині – понад 81%.

Водночас лише 21% молодих українців вважають, що володіють ШІ дуже добре й можуть вільно застосовувати його для різних завдань. Найбільша група опитаних – близько 37% – знає базові можливості технології та вміє ними користуватися.

Україна – серед лідерів за використанням ШІ на роботі

Щонайменше кілька разів на місяць ШІ для робочих завдань використовують 68% опитаних українців віком 18-29 років. З них 35% роблять це щодня, а ще 26% – кілька разів на тиждень. Близько 7% користуються такими інструментами рідше або не використовують зовсім, тоді як приблизно чверть респондентів наразі не працює.

За регулярністю використання ШІ на роботі Україна посідає одне з провідних місць серед досліджуваних країн. У Німеччині цей показник становить 70%, у Франції – 66%, у Польщі – 62%, а в Румунії – 57%.

Однак активне використання технології не завжди означає, що воно відбувається за погодженими з роботодавцем правилами. Серед українців, яким поставили відповідне запитання, 78% хоча б раз застосовували ШІ для професійних завдань без офіційної згоди або відома роботодавця. Це найвищий показник серед п’яти країн. У Франції про такий досвід повідомили близько 76% опитаних, у Німеччині та Польщі – по 71%, у Румунії – 66%.

Для частини молодих українців це не поодинокий випадок: близько 30% регулярно використовують ШІ на роботі без офіційного погодження, 25% робили це кілька разів, а 22% – зрідка.

Результати свідчать про розрив між реальною практикою працівників і формальними правилами компаній: ШІ вже допомагає виконувати робочі завдання, навіть якщо його використання не завжди офіційно врегульоване.

“Дослідження показує, що штучний інтелект уже став звичним робочим інструментом для значної частини молодих людей. Ми бачимо високий рівень використання ШІ у щоденній роботі, і водночас частина цієї практики відбувається поза формалізованими правилами компаній. Це означає, що бізнесу важливо не лише заохочувати використання нових технологій, а й вибудовувати зрозумілі принципи роботи з ними”, – говорить Марія Абдулліна, керівниця напрямку OLX Робота.

Марія Абдулліна, керівниця напряму OLX Робота, зазначає, що компанії також активно інвестують у розвиток ШІ-рішень. Зокрема, OLX Group працює з технологіями штучного інтелекту з 2018 року, а загальні інвестиції в цей напрям за вісім років перевищили $200 млн. За її словами, ШІ поступово стає невіддільною частиною змін у робочих процесах як працівників, так і бізнесу.

Половина молодих українців користується ШІ щодня

Штучний інтелект став регулярною частиною повсякденного життя молоді в усіх досліджуваних країнах. В Україні 50% опитаних віком 18-29 років користуються ним щодня, ще 34% – кілька разів на тиждень. У Румунії частка щоденних користувачів також становить близько 50%, у Франції – 43%. Найвищий показник щоденного використання серед країн дослідження зафіксували в Німеччині.

Кілька разів на тиждень ШІ використовують 35% молодих румунів, 34% українців, 35% французів і 31% німців. Водночас тих, хто взагалі не користується такими інструментами, небагато: в Україні та Румунії – близько 4%, у Франції та Німеччині – приблизно 3%.

Попри поширення ШІ, молоді українці не вважають його головною загрозою для професійного майбутнього. Автоматизацію через штучний інтелект серед основних ризиків для кар’єри назвали 21% опитаних. Значно більше респондентів непокоїть геополітична ситуація – її зазначили 33%, що є найвищим показником серед п’яти країн. У Польщі автоматизацію через ШІ як загрозу для майбутньої кар’єри назвали 30% молодих людей.

Таким чином, молоді українці активно використовують ШІ, але водночас скромніше оцінюють власні навички, ніж їхні однолітки в інших досліджуваних країнах. А поширення технології на робочому місці порушує ще одне питання: як узгодити реальні практики працівників із правилами та політиками компаній.

Нагадаємо, під час воєнного стану в Україні неповнолітні можуть офіційно працювати з 16 років, а за певних умов - із 14 років. Для підлітків законодавство передбачає скорочений робочий час, обов’язкові медичні огляди, подовжену щорічну відпустку.