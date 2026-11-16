Українську молодь не хвилює вплив ШІ на професійне майбутнє – дослідження

Лише 20% української молоді сильно непокоїться через вплив штучного інтелекту на своє професійне майбутнє — це найнижчий показник серед п'яти європейських країн.

Як пише Dilo, про це повідомляє OLX Group.

Українці менше за інших переживають через ШІ

Аналітики провели дослідження, аби зʼясувати, як ШІ впливає на ринок праці у пʼяти європейських країнах присутності групи: Польщі, Румунії, Україні, Франції та Німеччині.

У більшості країн опитування ШІ входить до трійки головних загроз для кар'єри (у Польщі він перебуває на першому місці), і саме там молодь частіше переживає за професійне майбутнє, а українську молодь набагато більше тривожать геополітика та інфляція.

Водночас українці найчастіше оцінюють свою готовність до змін як помірну, а ШІ поки що здебільшого не впливає на їхні професійні рішення. Втім, якщо все ж доведеться змінювати професію, українці єдині, хто на перше місце ставить технічну чи цифрову роботу, тоді як молодь в інших країнах надає перевагу професіям, що потребують спілкування та соціальних навичок. Які ще відмінності у сприйнятті ШІ є між країнами, розповідаємо далі.

Загроза професійному майбутньому

Найчастіше респонденти оцінюють занепокоєння через ШІ щодо свого професійного майбутнього як помірне. Так відповіли 36% молодих жителів Польщі, 32% українців, 27% румунів, 25% французів та 25% німців.

Лише близько 20% українців заявили про велике занепокоєння через ШІ (у Польщі — 37%, Франції — 36%, Німеччині — 31%, Румунії — 29%). Загалом, біля 42% українців розвиток ШІ майже не турбує або не турбує взагалі. Це один із найвищих показників поміж опитаних країн.

Серед чинників, які становитимуть найбільшу загрозу, поляки назвали розвиток ШІ та автоматизацію завдань (30%), зростання інфляції та вартості життя (26%), невизначену геополітичну ситуацію (25%) та зростання конкуренції на ринку праці (23%).

Румуни зазначили економічні зміни (27%), зростання інфляції та вартості життя (26%) й розвиток ШІ та автоматизацію завдань (25%).

Українську молодь найбільше хвилюють невизначена геополітична ситуація (33%), зростання інфляції й вартості життя (32%) та зростання конкуренції на ринку праці (23%). Розвиток ШІ та автоматизацію завдань як загрозу назвали лише близько 21%.

Французів найбільше непокоїть зростання інфляції та вартості життя (28%), економічні зміни (24%) та розвиток ШІ й автоматизація завдань (22%). Щодо німців, то їхні страхи здебільшого повʼязані зі зростанням інфляції та вартості життя (28%) й розвитком ШІ та автоматизацією завдань (26%).

Отже, ШІ входить до трійки головних загроз у Польщі (перше місце), Німеччині (друге), Румунії та Франції (третє), а в Україні посідає п'яте місце, трохи поступаючись конкуренції на ринку праці та економічним змінам.

Готовність до змін на ринку праці

Якщо говорити про те, як респонденти оцінюють свою готовність до змін, які ШІ може принести на ринок праці, то найчастіше обирали відповіді "скоріше підготовлений/а" та "помірно підготовлений/а".

Молодь Франції (27%) та Німеччини (26%) здебільшого почувається скоріше підготовленою, а поляки (34%), румуни (31%) та українці (29%) вважають себе помірно підготовленими.

Найчастіше молоді люди зазначали, що ШІ не впливає на їхні професійні рішення. Так відповіли 48% українців та румунів, 47% французів, 42% німців та поляків.

Якби штучний інтелект спонукав опитаних змінити професію, то 32% румунів та німців, 30% французів та 24% поляків обрали б ту роботу, яка насамперед потребує спілкування з людьми та соціальних навичок. В Україні ж на першому місці діяльність, що потребує технічних або цифрових компетенцій (29%), а роботу зі спілкуванням та соціальними навичками обрали б 24%.

"Дослідження показує, що українська молодь менше за однолітків з інших країн переймається тим, що ШІ відбере в неї роботу: поки що її більше хвилюють геополітична ситуація та зростання цін. Водночас ШІ вже змінює ринок праці, тому важливо, щоб і молоді люди, і роботодавці готувалися до цих змін заздалегідь", — коментує Марія Абдулліна, керівниця напрямку OLX Робота.

Нагадаємо, попри активне використання штучного інтелекту, молоді українці не надто високо оцінюють власні вміння. Добре або дуже добре свої навички роботи з ШІ оцінюють 57% опитаних віком 18–29 років. Ще близько 12% вважають їх слабкими або зізнаються, що не вміють користуватися такими інструментами.