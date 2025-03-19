Укрепление обороны Европы и поддержка Украины: Еврокомиссия представила Белую книгу с предложениями

В Брюсселе была представлена Белая книга Европейской комиссии, содержащая предложения по укреплению обороноспособности Европы и поддержке Украины.

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Документ под названием "Готовность 2030" и план "Перевооружить Европу" обнародовали Высокий представитель ЕС Кая Каллас и европейский комиссар Андрис Кубилиус, информирует Интерфакс-Украина.

Об основных изменениях

Каллас подчеркнула, что международный порядок претерпевает изменения, которых не было с 1945 года, и это важный момент для европейской безопасности и необходимости решительных действий. Она также отметила огромную потребность в дополнительном финансировании.

В Белой книге, по словам Каллас, определены пробелы в возможностях государств-членов. Согласно приоритетам НАТО, предлагаются идеи совместной работы по их преодолению.

Это включает в себя пополнение европейских запасов боеприпасов, оружия и военной техники, которые также должны поступать в Украину.

Она также детализировала, что ЕС должен поставлять Украине ежегодно 2 млн. патронов.

Кроме того, Каллас отметила, что Украина должна быть частью этой работы.

"Нам есть чему поучиться по украинскому боевому опыту. Мы также должны быть в состоянии развивать системы обороны для Украины, а также вместе с Украиной. Государства-члены должны оставаться руководящими силами, когда речь идет об обороне. Это вопрос национального суверенитета", — добавила она.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен прокомментировала обнародование Белой книги, отметив, что эпоха дивидендов мира уже прошла, и архитектуру безопасности, на которую раньше полагались, больше нельзя считать должной. Европа готова активизировать свои действия, и для этого необходимо инвестировать в оборону, усиливать возможности и применять проактивный подход к безопасности.

Фон дер Ляен отметила важность увеличения закупок европейской продукции, что будет способствовать укреплению европейской оборонной технологической и промышленной базы, стимулированию инноваций и созданию единого рынка для оборонного оборудования.

Согласно прессрелизу, предложенные меры направлены на то, чтобы "ответить на краткосрочную необходимость поддержки Украины, а также на решение острой долгосрочной потребности укрепить безопасность и оборону Европы".

В частности, Белая книга представляет решение по устранению критических пробелов в возможностях и созданию прочной защиты и предлагает пути для государств-членов массово инвестировать в оборону, обеспечить оборону системы и наращивать готовность европейской оборонной промышленности в долгосрочной перспективе.

"Это необходимо для безопасности Европы. Европа должна инвестировать в безопасность и оборону континента продолжением поддержки Украины в ее защите от российской агрессии", — отмечается в пресс-релизе.

О ключевых направлениях

Белая книга описывает ряд ключевых направлений действий для эффективного решения проблем:

Устранение пробелов в возможностях с фокусом на критические возможности, определенные государствами-членами.

Поддержка европейской оборонной промышленности через совокупный спрос и рост совместных заказов.

Поддержка Украины путем увеличения военной помощи и углубления интеграции ОПК Европы и Украины.

Углубление общеевропейского оборонного рынка, в частности, путем упрощения правил.

Ускорение трансформации обороны с помощью инноваций, таких, как искусственный интеллект и квантовые технологии.

Повышение готовности Европы к худшим сценариям из-за улучшения военной мобильности.

Укрепление внешних границ, в том числе сухопутной границы с Россией и Беларусью.

Укрепление партнерства со странами-единомышленниками по всему миру.

О перевооружении Европы

Что касается Плана "Переоружить Европу/Готовность 2030", как ранее объявила фон дер Ляен, этот план позволяет потратить более 800 млрд евро, которые могут быть направлены на государственное финансирование обороны на национальном уровне.

Еврокомиссия также представила новый специальный инструмент безопасности для Европы – SAFE. В условиях текущих исключительных обстоятельств Комиссия привлечет до 150 млрд евро на рынке капитала, применяя свой унифицированный подход к финансированию, чтобы помочь государствам-членам ЕС быстро и существенно увеличить инвестиции в обороноспособность Европы. Эти средства будут предоставляться государствам-членам по запросу на основе национальных планов.

Кроме того, SAFE позволит государствам-членам немедленно и массово увеличить совместные закупки европейской оборонной промышленности, сосредотачиваясь на приоритетных возможностях.

Напомним, Великобритания и Европейский Союз ведут переговоры об ускорении поставок оружия в Украину в преддверии возможного полного прекращения огня.