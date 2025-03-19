Зміцнення оборони Європи та підтримка України: Єврокомісія представила Білу книгу з пропозиціями

У Брюсселі було презентовано Білу книгу Європейської комісії, що містить пропозиції щодо зміцнення обороноздатності Європи та підтримки України.

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Документ, під назвою “Готовність 2030” та план “Переозброїти Європу”, оприлюднили Високий представник ЄС Кая Каллас і європейський комісар Андріс Кубіліус, інформує Інтерфакс-Україна.

Про основні зміни

Каллас підкреслила, що міжнародний порядок зазнає змін, яких не було з 1945 року, і це є важливим моментом для європейської безпеки та необхідності рішучих дій. Вона також відзначила величезну потребу в додатковому фінансуванні.

В Білій книзі, за словами Каллас, визначено прогалини в можливостях держав-членів. Згідно з пріоритетами НАТО, пропонуються ідеї щодо спільної роботи для їх подолання.

Це включає поповнення європейських запасів боєприпасів, зброї та військової техніки, які також повинні надходити до України.

Вона також деталізувала, що ЄС має поставляти України щороку 2 млн патронів.

Крім того, Каллас зазначила, що Україна також має бути частиною цієї роботи.

"Нам є чому повчитися з українського бойового досвіду. Ми також повинні бути в змозі розвивати системи оборони для України, а також разом з Україною. Держави-члени повинні залишатися керівними силами, коли йдеться про оборону. Це питання національного суверенітету", - додала вона.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прокоментувала оприлюднення Білої книги, зазначивши, що епоха дивідендів миру вже минула, і архітектуру безпеки, на яку раніше покладалися, більше не можна вважати належною. Європа готова активізувати свої дії, і для цього необхідно інвестувати в оборону, посилювати можливості та застосовувати проактивний підхід до безпеки.

Фон дер Ляєн наголосила на важливості збільшення закупівель європейської продукції, що сприятиме зміцненню європейської оборонної технологічної та промислової бази, стимулюванню інновацій і створенню єдиного ринку для оборонного обладнання.

Згідно з пресрелізом, запропоновані заходи спрямовані на те, щоб "відповісти на короткострокову нагальність підтримки України, а також на вирішення гострої довгострокової потреби зміцнити безпеку та оборону Європи".

Зокрема, Біла книга представляє рішення для усунення критичних прогалин у можливостях і створення міцного захисту і пропонує шляхи для держав-членів масово інвестувати в оборону, забезпечити оборону системи та нарощувати готовність європейської оборонної промисловості в довгостроковій перспективі.

"Це необхідно для безпеки Європи. Європа повинна інвестувати в безпеку та оборону континенту продовженням підтримки України в її захисті від російської агресії", - наголошується в пресрелізі.

Про ключові напрями

Біла книга окреслює низку ключових напрямів дій для ефективного вирішення проблем:

Усунення прогалин у можливостях з фокусом на критичні можливості, визначені державами-членами.

Підтримка європейської оборонної промисловості через сукупний попит і зростання спільних замовлень.

Підтримка України через збільшення військової допомоги та поглиблення інтеграції ОПК Європи та України.

Поглиблення загальноєвропейського оборонного ринку, зокрема шляхом спрощення правил.

Прискорення трансформації оборони за допомогою інновацій, таких як штучний інтелект та квантові технології.

Підвищення готовності Європи до найгірших сценаріїв через покращення військової мобільності.

Зміцнення зовнішніх кордонів, зокрема сухопутного кордону з Росією та Білоруссю.

Зміцнення партнерства з країнами-однодумцями по всьому світу.

Про переозброєння Європи

Щодо Плану "Переозброїти Європу/Готовність 2030", як раніше оголосила фон дер Ляєн, цей план дозволяє витратити понад 800 млрд євро, які можуть бути спрямовані на державне фінансування оборони на національному рівні.

Єврокомісія також представила новий спеціальний інструмент безпеки для Європи – SAFE. В умовах поточних виняткових обставин Комісія залучить до 150 млрд євро на ринку капіталу, застосовуючи свій уніфікований підхід до фінансування, щоб допомогти державам-членам ЄС швидко і суттєво збільшити інвестиції в обороноздатність Європи. Ці кошти будуть надаватися державам-членам за запитом на основі національних планів.

Крім того, SAFE дозволить державам-членам негайно та масово збільшити спільні закупівлі у європейської оборонної промисловості, зосереджуючись на пріоритетних можливостях.

Нагадаємо, Велика Британія та Європейський Союз ведуть переговори про прискорення поставок зброї в Україну напередодні можливого повного припинення вогню.