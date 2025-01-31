"Укрпочта" выставляет на аукционы револьверы: какая стартовая цена и специфика оружия (ФОТО)

"Укрпочта" совместно с Министерством стратегических отраслей промышленности выставляют на аукцион 11 демилитаризованных револьверов "Наган", изготовленных на Императорском Тульском вооруженном заводе в начале XX века.

Как сообщается в сообщении госкомпании, все 11 револьверов будут продаваться отдельными лотами. Первый лот калибра 7,62 мм датируется 1915 годом (победителя по нему объявят 7 февраля). Остальные же револьверы – более старые, периода 1906-1914 годов. Начальная цена каждого лота составит 5 тысяч гривен.

Аукционы будут проходить в системе "Прозорро.Продажи". Минимальный срок экспозиции в системе составляет семь календарных дней, а продолжительность самого аукциона будет зависеть от количества зарегистрированных участников. Принципы системы предусматривают три раунда торгов, в каждом из которых участники могут улучшить свои ставки.

Как отметил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский, его предприятие известно тем, что и его марки, и его действия "исполнены символизма" касательно полномасштабного российского вторжения. В частности, сейчас у компании возникла идея "потроллить врага и продать "имперское" оружие, собрав средства на современное для ВСУ, чтобы империя исчезла или хотя бы потерпела поражение".

"Наганы", произведенные в Российской империи и Советском союзе в 1900-1927 годах, слегка устарели, а мы перешли на новые и более эффективные. Мы уверены, что этот благотворительный аукцион, на котором мы продаем оружие, произведенное в РИ, чтобы собрать средства на то, чтобы эту империю преодолеть, не только найдет своих ценителей, но поможет собрать средства на ВСУ и морально поддержит наших граждан, – заявил он.

В свою очередь, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин отметил, что после продажи оружие, изготовленное на территории РФ, "будет работать против нашего врага", поскольку вырученные средства пойдут на нужды украинской армии.

"Я благодарен "Укрпочте" за инициативу и активное участие в реализации проекта. Команда Минстратегпрома каждый день работает над тем, чтобы в Украине производилось больше нового оружия, и я рад, что вместе с "Укрпочтой" мы нашли способ использовать и старое — на пользу украинской армии ”, — сказал он.

Откуда у "Укрпочты" оружие

В "Укрпочте" объясняют, что доставку пенсий и других денежных выплат в УССР обеспечивало Министерство связи, которое предоставляло работникам право на ношение и использование служебного огнестрельного оружия во время исполнения служебных обязанностей.

После обретения независимости Украины правопреемником Минсвязи УССР стало Министерство связи Украины. В 1994 году было создано Украинское объединение почтовой связи "Укрпочта", унаследовавшее не только имущество, но и вооружение почтовой отрасли.

"Демилитаризованные "наганы" – это символ прошлого, свидетельствующий о важной роли почты в общественной жизни Украины. Таким образом, "Укрпочта" не только дает вторую жизнь историческим артефактам, но и демонстрирует, что почтовая служба эволюционирует, адаптируется к современным вызовам и в то же время ценит свою историю", — говорится в сообщении.

В госкомпании напоминают, что и действующий закон "О почтовой связи" предусматривает, что для защиты объектов почтовой связи, почтовых отправлений и денежных средств персонал имеет право на использование оружия и средств индивидуальной защиты.

Согласно приказу Министерства внутренних дел оружие и боеприпасы хранятся в специально оборудованных комнатах, а их учет ведется по установленным правилам. Инструкция "Укрпочты" запрещает использование огнестрельного оружия без специального обучения, а его выдача осуществляется только работникам, которые прошли соответствующую подготовку и имеют индивидуальные разрешения.

Впрочем, относительно "наганов" отмечается, что их функция как служебного оружия подошла к концу, и на сегодняшний день они демилитаризованы и обозначены как макеты массо-габаритных образцов для дальнейшей реализации. Все выставленные на аукцион револьверы имеют соответствующие экспертные выводы, подтверждающие их непригодность к стрельбе.