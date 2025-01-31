"Укрпошта" виставляє на аукціони револьвери: яка стартова ціна та специфіка зброї (ФОТО)

"Укрпошта" спільно з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості виставляють на аукціон 11 демілітаризованих револьверів "Наган", виготовлених на Імператорському Тульському збройному заводі на початку XX століття.

Як ідеться у повідомленні держкомпанії, усі 11 револьверів будуть продаватися окремими лотами. Перший лот калібру 7,62 мм датується 1915 роком (переможця по ньому оголосять 7 лютого). Решта ж револьверів – старіші, періоду 1906-1914 років. Початкова ціна кожного лота становитиме 5 тисяч гривень.

Аукціони проходитимуть в системі "Прозорро.Продажі".Мінімальний термін експозиції у системі становить сім календарних днів, а тривалість самого аукціону залежатиме від кількості зареєстрованих учасників. Принципи системи передбачають три раунди торгів, у кожному з яких учасники можуть покращити свої ставки.

Як зазначив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, його підприємство відоме тим, що і його марки, і його дії "сповнені символізмом" щодо повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, зараз в компанії виникла ідея "потролити ворога й продати "імперську" зброю та зібрати кошти на сучасну для ЗСУ, щоб імперія зникла або хоча б зазнала поразки".

"Нагани", вироблені в Російській імперії та Радянському союзі в 1900–1927 роках, злегка застаріли, а ми перейшли на нові та більш ефективні. Ми впевнені, що цей благодійний аукціон, на якому ми продаємо зброю, вироблену в РІ, щоб зібрати кошти на те, щоб цю імперію подолати, не тільки знайде своїх поціновувачів, а й допоможе зібрати кошти на ЗСУ та морально підтримає наших громадян, – заявив він.

В свою чергу міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін зазначив, що після продажу зброя, виготовлена на території РФ, "буде працювати проти нашого ворога", адже виручені кошти підуть на потреби українського війська.

“Я вдячний "Укрпошті" за ініціативу та активну участь в реалізації проєкту. Команда Мінстратегпрому щодня працює над тим, щоб в Україні виготовлялося більше нової зброї, і я радий, що разом із "Укрпоштою" ми знайшли спосіб використати й стару - на користь українського війська”, - сказав він.

Звідки в "Укрпошти" зброя

В "Укрпошті" пояснюють, що доставку пенсій та інших грошових виплат в Українській РСР забезпечувало Міністерство зв’язку, яке видавало працівникам право на носіння та використання службової вогнепальної зброї під час виконання службових обов’язків.

Після здобуття незалежності України правонаступником Мінзв’язку УРСР стало Міністерство зв’язку України. У 1994 році було створено Українське об’єднання поштового зв’язку "Укрпошта", яке успадкувало не лише майно, а й озброєння поштової галузі.

"Демілітаризовані "нагани" – це символ минулого, що свідчить про важливу роль пошти в суспільному житті України. Таким чином, "Укрпошта" не лише дає друге життя історичним артефактам, а й демонструє, що поштова служба еволюціонує, адаптується до сучасних викликів і водночас цінує свою історію", - йдеться у повідомленні.

У держкомпанії при цьому нагадують, що й чинний закон "Про поштовий зв'язок" передбачає, що для захисту об’єктів поштового зв’язку, поштових відправлень та грошових коштів персонал має право на використання зброї та засобів індивідуального захисту.

Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ, зброя та боєприпаси зберігаються в спеціально обладнаних кімнатах, а їх облік ведеться за встановленими правилами. Інструкція "Укрпошти" забороняє використання вогнепальної зброї без спеціального навчання, а її видача здійснюється лише працівникам, які пройшли відповідну підготовку та мають індивідуальні дозволи.

Втім щодо "наганів" зазначається, що їхня функція як службового озброєння вже добігла кінця, і на сьогоднішній день вони демілітаризовані та позначені як макети масо-габаритних зразків для подальшої реалізації. Усі револьвери, що виставляються на аукціон, мають відповідні експертні висновки, що підтверджують їх непридатність до стрільби.