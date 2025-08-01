"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы в Винницу и Чернигов в августе

В августе "Укрзализныця" продолжает расширять маршрутную сетку дополнительными поездами, чтобы обеспечить украинцам удобное транспортное сообщение. Компания сообщила о запуске нескольких рейсов по направлениям Киев – Винница и Киев – Чернигов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на УЗ.

Поезд №775/776 Киев — Винница будет курсировать 7, 9 и 15 августа по обоим направлениям. Кроме того, для пассажиров, следующих на север, в те же дни будет курсировать поезд №702/701 Киев — Чернигов, а также 8, 10, 16 и 17 августа.

Билеты на эти рейсы уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", на официальном сайте booking.uz.gov.ua, а также в железнодорожных кассах по стране.

"Укрзализныця" призывает пассажиров планировать свои путешествия заранее и проверять актуальное расписание курсирования, промежуточные остановки и время отправки на официальном сайте компании.

Заметим, с 1 августа в тестовом режиме вводится верификация пассажиров через Действие. Подпись при покупке билетов на три поезда. Этот шаг стал результатом обращений пассажиров и предполагает повышение безопасности и удобства при оформлении проезда.