"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси до Вінниці та Чернігова у серпні

У серпні "Укрзалізниця" продовжує розширювати маршрутну сітку додатковими поїздами, щоб забезпечити українцям зручне транспортне сполучення. Компанія повідомила про запуск кількох рейсів за напрямками Київ — Вінниця та Київ — Чернігів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на УЗ.

Поїзд №775/776 Київ — Вінниця курсуватиме 7, 9 та 15 серпня з обох напрямків. Крім того, для пасажирів, які прямують на північ, у ті ж дні курсуватиме поїзд №702/701 Київ — Чернігів, а також 8, 10, 16 та 17 серпня.

Квитки на ці рейси вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", на офіційному сайті booking.uz.gov.ua, а також у залізничних касах по країні.

"Укрзалізниця" закликає пасажирів планувати свої подорожі заздалегідь та перевіряти актуальний розклад курсування, проміжні зупинки й час відправлення на офіційному сайті компанії.

Зауважимо, з 1 серпня у тестовому режимі вводиться верифікація пасажирів через “Дія.Підпис” при купівлі квитків на три поїзди. Цей крок став результатом звернень пасажирів і передбачає підвищення безпеки та зручності під час оформлення проїзду.