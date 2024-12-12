"Укрзализныця" объявила тендер на проектирование Львовского железнодорожного вокзала

Компания "Укрзализныця" опубликовала тендер на разработку научно-проектной документации для комплексного применения касательно инклюзивности железнодорожного вокзала Львова.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Что предполагает план реставрации

Согласно сообщению УЗ, план реставрации с целью инклюзивности вокзала предусматривает:

поднятие перронов;

установку лифтов и эскалаторов, чтобы обеспечить удобный доступ с перронов к поездам и легкое перемещение по вокзалу.

"Это важный шаг к созданию комфортных условий для всех наших пассажиров, в частности, для маломобильных групп населения", — подчеркивают в "Укрзализныце".

В компании также напомнили, что ранее вместе с общественностью и представителями проектных организаций была обсуждена концепция реставрации с приспособлением вокзала для людей с инвалидностью и маломобильными группами населения. Предложения и замечания, высказанные в ходе встречи, были учтены в объявленном тендере.

Согласно информации на Prozorro, конечный срок подачи тендерных предложений – 26 декабря 2024 года, 18:00. Аукцион состоится 27 декабря 2024 года, ожидаемая стоимость составляет почти 24 млн грн.

Напомним, УЗ объявила о начале консультаций по началу проектирования реконструкции Львовского железнодорожного вокзала, чтобы сделать его безбарьерным, еще в мае 2024 года.

В 2023 году "Укрзализныця" начала реализацию программы "Безбарьерная железная дорога". Львовский вокзал является одним из приоритетных объектов обеспечения безбарьерности для пассажиров, в том числе для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" совместно с платформой "ЛУН Місто" создали карту безбарьерности вокзалов Украины. Карта доступна по ссылке https://misto.lun.ua/uz и в приложении и на сайте "Укрзализныци".