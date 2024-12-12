"Укрзалізниця" оголосила тендер на проєктування Львівського залізничного вокзалу

Компанія "Укрзалізниця" опублікувала тендер на розробку науково-проєктної документації для комплексного пристосування щодо інклюзивності залізничного вокзалу Львова.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Що передбачає план реставрації

Згідно з повідомленням УЗ, план реставрації з пристосуванням інклюзивності вокзалу передбачає:

підняття перонів;

встановлення ліфтів і ескалаторів, щоб забезпечити зручний доступ із перонів до потягів та легкого переміщення вокзалом.

"Це важливий крок до створення комфортних умов для всіх наших пасажирів, зокрема для маломобільних груп населення", - підкреслюють в "Укрзалізниці".

У компанії також нагадали, що раніше разом із громадськістю та представниками проєктних організацій було обговорено концепцію реставрації з пристосуванням вокзалу для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Пропозиції та зауваження, висловлені під час зустрічі, було враховано в оголошеному тендері.

Згідно з інформацією на Prozorro, кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 26 грудня 2024 року, 18:00. Аукціон відбудеться 27 грудня 2024 року, очікувана вартість складає майже 24 млн грн.

Нагадаємо, УЗ оголосила про початок консультацій щодо початку проєктування реконструкції Львівського залізничного вокзалу, щоб зробити його безбар'єрним, ще у травні 2024 року.

У 2023 році "Укрзалізниця" розпочала реалізацію програми "Безбар’єрна залізниця". Львівський вокзал є одним з пріоритетних обʼєктів із забезпечення безбарʼєрності для пасажирів, у тому числі для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" спільно з платформою "ЛУН Місто" створили мапу безбарʼєрності вокзалів України. Мапа доступна за посиланням https://misto.lun.ua/uz та в застосунку та на сайті "Укрзалізниці".