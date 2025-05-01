В 10-километровой зоне от границы с ЕС запретили выпас скота: какая причина

Из-за вспышек заболевания животных ящуром, зарегистрированных на территории Словакии и Венгрии, в Украине введен запрет на выпас скота в 10-километровой зоне от границы с Европейским Союзом.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Выпас скота запрещен

Отмечается, что решение принято из соображений безопасности для предотвращения распространения болезни.

В Госпродпотребслужбе напоминают, что соблюдение основных правил биобезопасности поможет защитить домашних животных (коров, коз, свиней, лошадей и других парнокопытных) от ящура.

Также рекомендуют следить за тем, чтобы при выпасе животные не контактировали с другими животными, что является важным шагом для предотвращения распространения болезни.

Что известно о ящуре

Ящур — это острое вирусное заболевание, которое поражает крупный рогатый скот, свиней и другие парнокопытные животные, хотя и дикие животные, в частности олени, косули, лоси и дикие кабаны, также могут быть восприимчивы к инфекции.

Вирус ящура передается через больных животных и находящихся в инкубационном периоде. Он может также передаваться через продукты животных, восприимчивых к этому заболеванию.

Люди также могут заразиться ящуром, главным образом из-за употребления сырого молока больных животных или продуктов его переработки, реже из-за мяса. Возможна также прямая передача инфекции от больных животных к людям через воздушно-капельный путь.

Пути передачи ящура:

Прямой контакт с инфицированными домашними или дикими животными. Выделение вируса происходит из-за дыхания, слюны, фекалии, мочи, молока и спермы — за 4 дня до появления клинических признаков.

Контаминированные продукты животного происхождения, такие как необработанное мясо, пищевые отходы и молоко. Вирус может храниться от одного дня до нескольких недель.

Загрязненная одежда, обувь, оборудование, сено, корм, вода и биопрепараты.

Возможна передача через воздух (ветер) при низкой температуре и высокой влажности.

Инкубационный период ящура может занять от нескольких дней до двух недель.

Delo.ua сообщало, что Кабинет министров утвердил новый порядок возвращения непригодных или опасных для потребления пищевых продуктов.