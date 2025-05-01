У 10-кілометровій зоні від кордону з ЄС заборонили випас худоби: яка причина

Через спалахи захворювання тварин на ящур, зареєстровані на території Словаччини та Угорщини, в Україні введено заборону на випас худоби в 10-кілометровій зоні від кордону з Європейським Союзом.

Про це інформує Держпродспоживслужба.

Випас худоби заборонено

Зазначається, що рішення прийнято з міркувань безпеки для запобігання поширенню хвороби.

У Держпродспоживслужбі нагадують, що дотримання основних правил біобезпеки допоможе захистити свійських тварин (корів, кіз, свиней, коней та інших парнокопитних) від ящуру.

Також рекомендують стежити за тим, щоб під час випасу тварини не контактували з іншими тваринами, що є важливим кроком для запобігання поширенню хвороби.

Що відомо про ящур

Ящур — це гостре вірусне захворювання, яке здебільшого вражає велику рогату худобу, свиней та інші парнокопитні тварини, хоча й дикі тварини, зокрема олені, козулі, лосі та дикі кабани, також можуть бути сприйнятливими до інфекції.

Вірус ящуру передається через хворих тварин та тих, що перебувають в інкубаційному періоді. Він може також передаватися через продукти тварин, сприйнятливих до цього захворювання.

Люди також можуть заразитися ящуром, головним чином через вживання сирого молока хворих тварин або продуктів його переробки, рідше через м'ясо. Можлива також пряма передача інфекції від хворих тварин до людей через повітряно-краплинний шлях.

Шляхи передачі ящуру:

Прямий контакт з інфікованими свійськими або дикими тваринами. Виділення вірусу відбувається через дихання, слину, фекалії, сечу, молоко та сперму — за 4 дні до появи клінічних ознак.

Контаміновані продукти тваринного походження, такі як необроблене м’ясо, харчові відходи та молоко. Вірус може зберігатися від одного дня до кількох тижнів.

Забруднений одяг, взуття, обладнання, сіно, корм, вода та біопрепарати.

Можлива передача через повітря (вітер) за низької температури та високої вологості.

Інкубаційний період ящуру може тривати від кількох днів до двох тижнів.

Delo.ua повідомляло, що Кабінет міністрів затвердив новий порядок повернення непридатних чи небезпечних для споживання харчових продуктів. Новий порядок набуде чинності одночасно з новою редакцією Закону "Про захист прав споживачів" після припинення чи скасування воєнного стану.