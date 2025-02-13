В 2024 году Kernel уплатил в бюджет 5,8 млрд грн налогов

В 2024 году аграрная компания Kernel перечислила в бюджет 5,8 млрд. грн., что на 1,5 млрд. грн. больше, чем за аналогичный период 2023 года. Такой объем налоговых выплат делает Kernel одним из крупнейших налогоплательщиков в агросекторе Украины.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

В общую сумму уплаченных налогов вошли взносы в местные бюджеты, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, единый социальный взнос, а также другие обязательные платежи.

Согласно сообщению, за три года полномасштабной войны Kernel уплатил более 12,6 млрд грн налогов и сборов.

"Несмотря на постоянные военные угрозы для агроинфраструктуры, обстрелы портовых активов, общую сложную экономическую и политическую ситуацию в стране, Kernel продолжает выполнять свои налоговые обязательства, стабильно обеспечивая поступления в бюджеты всех уровней даже в самые сложные времена", — говорится в релизе.

Кроме уплаты налогов Kernel активно реализует социальные инициативы в регионах своего присутствия и системно поддерживает бригады Сил обороны Украины. С начала полномасштабного вторжения компания направила на помощь военным около 3,5 млрд. грн.

О Kernel

До войны Kernel занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Компания является лидером по производству и продаже бутилированного масла в Украине ("Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак").

За 2023 год финансовый год Kernel получил чистую прибыль в размере $299 млн, восстановившись после убытка в $41 млн за предыдущий год. Выручка уменьшилась на 35% – до $3,45 млрд, но EBITDA выросла в 2,5 раза – до $54 млн.

За девять месяцев 2024 финансового года (июль 2023 – июнь 2024) чистая прибыль агрохолдинга снизилась на 53% – до $204 млн, при этом выручка упала на 4% – до $2,59 млрд, а EBITDA сократилась на 36% – до $384 млн.

Крупнейшим акционером Kernel через Namsen Ltd. есть украинский бизнесмен Андрей Веревский.