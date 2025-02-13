У 2024 році Kernel сплатив до бюджету 5,8 млрд грн податків

У 2024 році аграрна компанія Kernel перерахувала до бюджету 5,8 млрд грн, що на 1,5 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Такий обсяг податкових виплат робить Kernel одним із найбільших платників податків в агросекторі України.

Про це повідомила пресслужба компанії.

До загальної суми сплачених податків увійшли внески до місцевих бюджетів, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю, єдиний соціальний внесок, а також інші обов’язкові платежі.

Згідно з повідомленням, за три роки повномасштабної війни Kernel сплатив понад 12,6 млрд грн податків і зборів.

"Незважаючи на постійні воєнні загрози для агроінфраструктури, обстріли портових активів, загальну складну економічну та політичну ситуацію в країни, Kernel продовжує виконувати свої податкові зобов'язання, стабільно забезпечуючи надходження до бюджетів всіх рівнів навіть у найскладніші часи", - йдеться в релізі.

Крім сплати податків, Kernel активно реалізовує соціальні ініціативи в регіонах своєї присутності та системно підтримує бригади Сил оборони України. З початку повномасштабного вторгнення компанія спрямувала на допомогу військовим близько 3,5 млрд грн.

Про Kernel

До війни Kernel посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Компанія є лідером із виробництва та продажу бутильованої олії в Україні ("Щедрий Дар", "Стожар", "Чумак").

За 2023 фінансовий рік Kernel одержав чистий прибуток у розмірі $299 млн, відновившись після збитку в $41 млн за попередній рік. Виручка зменшилася на 35% – до $3,45 млрд, але EBITDA зросла у 2,5 раза – до $54 млн.

За дев'ять місяців 2024 фінансового року (липень 2023 – червень 2024) чистий прибуток агрохолдингу знизився на 53% – до $204 млн, при цьому виручка впала на 4% – до $2,59 млрд, а EBITDA скоротилася на 36% – до $384 млн.

Найбільшим акціонером Kernel через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський.